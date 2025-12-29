Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas zopakoval, že odmieta svoje odzbrojenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Trump by mal Netanjahua prijať vo svojom sídle na Floride a spoločne by mali rokovať o ďalšej fáze mierového plánu pre Pásmo Gazy.

Autor TASR
Gaza 29. decembra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok opätovne potvrdilo, že sa nevzdá svojich zbraní. Agentúra AFP pripomína, že ide o kľúčovú otázku, o ktorej bude pravdepodobne rokovať americký prezident Donald Trump počas stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom neskôr v pondelok, píše TASR.

„Náš ľud sa bráni a nevzdá sa svojich zbraní, kým bude trvať okupácia,“ uviedol vo vyhlásení nový hovorca brigád Izzadína Kasáma, ktorý prijal meno svojho zosnulého predchodcu Abú Ubajda, ktoré možno preložiť ako „otec veriacich“.

O smrti bývalého hovorcu ozbrojeného krídla Hamasu informovali militanti tiež v pondelok.

Trump by mal Netanjahua prijať vo svojom sídle na Floride a spoločne by mali rokovať o ďalšej fáze mierového plánu pre Pásmo Gazy. Vojnu, ktorú v októbri 2023 vyvolal útok Hamasu na Izrael, ukončilo prímerie sprostredkované Spojenými štátmi. Do platnosti vstúpilo v októbri.
