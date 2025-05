Hamas zrejme prepustí rukojemníka Alexandra v pondelok alebo utorok

Gaza 12. mája (TASR) - Militantné hnutie Hamas podľa všetkého prepustí americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra zadržiavaného v Pásme Gazy už v pondelok či v utorok, uviedol zdroj blízky hnutiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„S najväčšou pravdepodobnosťou bude Edan prepustený dnes alebo zajtra, v utorok, no to si vyžaduje zabezpečenie podmienok v teréne,“ upresnil zdroj AFP. Podľa jeho slov požadoval Hamas, aby americkí vyslanci zabezpečili „zastavenie všetkých izraelských operácií... na vytvorenie bezpečného priechodu“ na prevoz Alexandra k Červenému krížu. Zdroj tiež povedal, že palestínski militanti sa v tomto prípade rozhodli neorganizovať verejnú ceremóniu odovzdania.



Hamas v nedeľu oznámil, že v rámci širšieho úsilia o dosiahnutie prímeria s Izraelom a obnovenie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy prepustí americko-izraelského rukojemníka. Militantné hnutie ho zadržiava od útoku zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v palestínskej enkláve.



Rozhodnutie Hamasu potvrdil neskôr aj americký prezident Donald Trump. Vyjadril nádej, že všetci rukojemníci budú prepustení a boje sa skončia. „Som vďačný všetkým, ktorí sa podieľali na týchto monumentálnych novinkách,“ uviedol Trump v príspevku na sociálnej sieti a rozhodnutie hnutia označil za „gesto dobrej vôle“. „Dúfajme, že ide o prvý z posledných krokov potrebných na ukončenie tohto brutálneho konfliktu,“ dodal prezident.



Vyhlásenie Hamasu prichádza krátko pred návštevou Trumpa na Blízkom východe tento týždeň. Trump ale neplánuje navštíviť Izrael.