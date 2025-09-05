< sekcia Zahraničie
Hamas zverejnil ďalšie video s izraelskými rukojemníkmi
Pravosť videa ani dátum jeho vzniku sa nepodarilo overiť, uviedla AFP.
Autor TASR
Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas - Brigády Izzadína Kasáma - v piatok zverejnilo propagandistické video s dvomi izraelskými rukojemníkmi, ktorí sú v palestínskom zajatí už 700 dní - od svojho únosu palestínskymi komandami počas ich teroristického vpádu na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informovala o tom agentúra AFP.
Video bolo zverejnené pred očakávanou veľkou izraelskou ofenzívou v meste Gaza, kde sa rukojemníci Alon Ohel a Guy Gilboa-Dalal - podľa svojho tvrdenia vo videu - nachádzajú.
Video, ktoré trvá viac ako tri a pol minúty, zachytáva rukojemníka v aute v oblasti so zničenými budovami. Muž hovoriaci po hebrejsky vyzýva izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby nerealizoval plánovanú izraelskú vojenskú ofenzívu proti mestu Gaza. Muž, ktorý bol natočený aj pri stretnutí s ďalším rukojemníkom, tvrdí, že je v meste Gaza a že video bolo natočené 28. augusta 2025.
Pravosť videa ani dátum jeho vzniku sa nepodarilo overiť, uviedla AFP.
Video bolo zverejnené v 700. deň od zajatia rukojemníkov, keď sa po celom Izraeli konajú demonštrácie, ktorých účastníci vyzývajú vládu k uzavretiu dohody s Hamasom namiesto vojenskej operácie. Izraelská armáda potvrdila, že rodiny rukojemníkov informovala o rizikách pripravovanej operácie a snaží sa zabezpečiť ich ochranu. Fórum rodín rukojemníkov však napriek tomu v piatok vyzvalo vládu, aby zabezpečila dohodu o prepustení rukojemníkov namiesto pokračovania vojenskej akcie.
V reakcii na zverejnenie videa s rukojemníkmi opozičný líder Jair Lapid i predseda Demokratickej strany Jair Golan zdôraznili potrebu ich okamžitého návratu. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir - naopak - trvá na obsadení Gazy a tvrdom postupe voči Hamasu.
Podľa izraelských úradov Hamas drží 48 rukojemníkov vrátane 20 živých osôb a telá 26 potvrdených mŕtvych.
