Hamas zverejnil mená 20 rukojemníkov, ktorých prepustí podľa dohody
Niektorí príbuzní rukojemníkov podľa izraelských médií už cestovali na vojenskú základňu Reim pri hranici s Pásmom Gazy.
Autor TASR
Gaza/Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas zverejnilo v pondelok mená posledných 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých by malo ešte dopoludnia prepustiť na základe dohody o prímerí s Izraelom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Niektorí príbuzní rukojemníkov podľa izraelských médií už cestovali na vojenskú základňu Reim pri hranici s Pásmom Gazy. Tam by mali prepustených prepraviť po tom, ako ich Hamas v pásme odovzdá pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK).
Prepúšťanie sa podľa správ uskutoční v dvoch skupinách. Najskôr časť rukojemníkov odovzdajú v centrálnej časti Pásma Gazy o 8.00 h miestneho času (7.00 h SELČ), zostávajúcich následne o 10.00 h (9.00 h SELČ) v meste Chán Júnis na juhu pásma a v iných častiach palestínskej enklávy.
Na základni Reim by sa mali po dvoch rokoch zajatia znovu zvítať s príbuznými a zabezpečia im tam lekársku prehliadku, možnosť osprchovať sa a prezliecť, uviedla agentúra DPA. Potom prepustených letecky prepravia do nemocníc.
MVČK bude dohliadať aj na prepustenie takmer 2000 palestínskych väzňov, ktorých Izrael odovzdá výmenou za rukojemníkov v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
