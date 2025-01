Hamas zverejnil mená štyroch izraelských vojačiek, ktoré prepustí

Gaza 24. januára (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskej militantnej organizácie Hamas zverejnilo v piatok mená štyroch izraelských vojačiek, ktoré plánuje v sobotu prepustiť v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy. Izrael krátko nato potvrdil, že predmetný zoznam dostal, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Brigády (Izzaddína) Kasáma sa v rámci dohody o výmene väzňov rozhodli, že zajtra prepustia štyri vojačky," oznámil na platforme Telegrame Abú Ubajda, hovorca tohto ozbrojeného krídla Hamasu.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua krátko nato potvrdila, že predmetné mená dostala prostredníctvom sprostredkovateľov. Stanica BBC uvádza, že ide o vojačky Karinu Arievovú, Daniellu Gilbovú, Naamu Leviovú and Liri Albagovú. Prepustené budú výmenou za 180 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Pôjde už o druhú takúto výmenu, odvtedy ako minulú nedeľu vstúpilo v Gaze do platnosti prímerie medzi Hamasom a Izraelom. Pri tej prvej boli z Gazy prepustené tri izraelské rukojemníčky výmenou za 90 palestínskych väzňov z Izraela.



Palestínski väzni, ktorých má za štyri vojačky prepustiť Izrael, budú z tzv. vážnejšej kategórie ako pri prvej výmene. Majú medzi nimi byť aj osoby odsúdené za vraždu, odpykávajúce si aj vyššie než 15-ročné väzenské tresty, uvádza BBC. Izrael však stále trvá na tom, že zo svojich väzníc neprepustí žiadneho z militantov, ktorí sa podieľali na bezprecedentnom útoku zo 7. októbra 2023.



Zmienené štyri vojačky zajali militanti z Hamasu pri útoku na vojenskú základňu Nachal Oz na hranici s Gazou.



Očakáva sa, že Hamas čoskoro Izraelu poskytne aj informácie o zvyšných 26 rukojemníkoch, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava, pričom by mali prepustení v priebehu nasledovných piatich týždňov. Nie je však zrejmé, či militantné hnutie zverejní aj mená alebo len počet živých či prípadne aj mŕtvych rukojemníkov, uvádza BBC.



K zadržiavaným rukojemníkom v Gaze patrí napríklad aj rodina manželského páru Bibasovcov a ich dvoch synov, z ktorých mladší Kfir, mal len desať mesiacov, keď ho militanti uniesli, a je tak vôbec najmladším rukojemníkom v Gaze.



Prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas platí od nedele 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ). Pozostávať má celkovo z troch fáz, pričom v tej prvej, ktorá má trvať 42 dní, by malo dôjsť k prepusteniu 33 izraelských rukojemníkov výmenou za zhruba 1900 Palestínčanov väznených v Izraeli, a tiež k postupnému sťahovaniu izraelských síl z Gazy smerom k hraniciam. Následne by sa malo začať nové kolo rokovaní, ktorých výsledkom má byť trvalé prímerie.



V Pásme Gazy je stále okolo 91 rukojemníkov, ktorých zajali militanti z Hamasu počas útoku zo 7. októbra 2023. Podľa Izraela je 57 z nich stále nažive, zatiaľ čo o zvyšku sú predpoklady, že sú už po smrti.