Hamas zverejnil video s dvoma izraelskými rukojemníkmi

Gaza/Tel Aviv 25. marca (TASR) – Palestínske islamistické hnutie Hamas zverejnilo v pondelok videonahrávku dvoch izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiavajú v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Informovali o tom agentúry DPA a AFP, píše TASR.



Približne trojminútové video, ktorého dátum natočenia nemožno overiť, ukazuje dvoch mužov sediacich na zemi a hovoriacich po hebrejsky na kameru. Prihovárajú sa rukojemníkovi, ktorého už prepustili, a žiadajú ho, aby rozprával o svojom zajatí a pomohol tak urýchliť ich prepustenie.



Oboch mladých mužov uniesli z hudobného festivalu Nova v južnom Izraeli. Boli medzi 251 rukojemníkmi, ktorých militanti odvliekli do Gazy. Izrael predpokladá, že stále zadržiavajú 24 rukojemníkov, ako aj telá 35 unesených. Hamas a jeho spojenci zabili v októbri 2023 počas útoku na Izrael, ktorý vyvolal vojnu v Gaze, 1200 ľudí.



Video sa objavilo na telegramovom kanále vojenského krídla Hamasu. Izrael považuje takéto nahrávky s rukojemníkmi za súčasť psychologickej vojny tohto palestínskeho hnutia.



Rodiny oboch mužov podľa DPA súhlasili, aby izraelské médiá šírili nové video. Príbuzní jedného z nich uviedli, že ide o známku, že je nažive, no chcú, aby bol doma spolu so všetkými ostatnými rukojemníkmi. Podľa vyhlásenia zažíva v tuneloch Hamasu peklo – veľmi schudol v dôsledku hladovania, má problémy s kožou a dýchaním a viac ako rok a pol nevidel denné svetlo.