Hamas zverejnil video s dvoma izraelskými rukojemníkmi

Gaza 5. apríla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu zverejnilo video s dvoma izraelskými rukojemníkmi, ktorí na záberoch hovoria do kamery a opisujú, ako prežili údajný izraelský útok, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa izraelských úradov je jedným z rukojemníkov izraelský vojak Bar Kuperstein a druhým Maxim Herkin, ktorého rodina vyzvala médiá, aby video nezverejňovali.



Ozbrojenci palestínskeho militantného hnutia Hamas a ďalších skupín oboch rukojemníkov uniesli z hudobného festivalu Nova počas útoku na Izrael 7. októbra 2023, ktorým konflikt v Pásme Gazy začal. Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma v sobotu zverejnili viac ako dvojminútový klip, na ktorom zajatci sedia vedľa seba. Agentúre AFP sa nepodarilo overiť pravosť záberov ani čas, kedy boli natočené.



Kuperstein mal v čase únosu 21 rokov a militanti ho zajali, keď sa snažil pomôcť účastníkom festivalu Nova. Hoci v ten deň nebol v službe, bol súčasťou festivalového personálu. Herkin mal v deň únosu 35 rokov a do Izraela emigroval z Ukrajiny spolu so svojou matkou.



V Pásme Gazy zostáva v zajatí 58 izraelských rukojemníkov vrátane 34, o ktorých izraelská armáda tvrdí, že sú mŕtvi. Počas šesťtýždňového prímeria, ktoré sa skončilo 18. marca obnovením leteckých útokov Izraela na túto palestínsku enklávu, militanti vydali 33 rukojemníkov, z ktorých osem zahynulo.



Agentúra civilnej obrany v Pásme Gazy informovala, že v sobotu bolo pri izraelských útokoch vo viacerých častiach územia zabitých najmenej 29 ľudí.