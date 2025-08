Hamas zverejnil video s izraelským rukojemníkom

Gaza 1. augusta (TASR) — Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas v piatok zverejnilo video zachytávajúce izraelského rukojemníka, ktorého médiá identifikovali ako Evjatara Davida. Video bolo nakrútené v úzkom betónovom tuneli, pričom rukojemník na záberoch vyzerá slabý a badať na ňom znaky podvýživy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Rukojemníci jedia to, čo jeme my. Je to okupačná vláda, ktorá sa rozhodla vyhladovať ich,“ uviedli v popiske videa Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma.



Izrael od ukončenia prímeria v Pásme Gazy v marci tohto roka zaviedol úplnú blokádu dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Čiastočne ich obnovil v máji, avšak humanitárne organizácie upozorňujú, že sú stále nedostatočné.



Davida, ktorý v zajatí dovŕšil 24 rokov, Hamas uniesol 7. októbra 2023 počas rozsiahleho útoku na južný Izrael. Spolu s kamarátom Galom Gilboaom-Dalalom sa zúčastnili na hudobnom festivale Nova. Hamas vtedy do Pásma Gazy odvliekol celkovo 44 návštevníkov festivalu.



Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu je 49 stále zadržiavaných v Pásme Gazy. Izraelská armáda sa domnieva, že 27 z nich je už po smrti.