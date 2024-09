Hamas zverejnil video s rukojemníčkou, ktorej telo sa našlo v Rafahu

Jeruzalem 5. septembra (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas v stredu zverejnilo video, ktoré zachytáva jednu z dvojice žien zo skupiny izraelských rukojemníkov zabitých v tuneli v meste Rafah na juhu palestínskeho Pásma Gazy.



Ako informoval izraelský spravodajský web Ynet, videozáznam zachytáva 40-ročnú ergoterapeutku Karmel Gatovú, ktorá bola 7. októbra 2023 unesená palestínskymi teroristami z domu svojich rodičov v kibuci Be'eri na juhu Izraela.



Vo videu sa Gatová prihovára svojim blízkym, pričom vyjadruje nádej, že sú nažive a že sa má zo zajatia kam vrátiť. Ubezpečila ich, že len kvôli nim "zostane silná, kým sa tento zlý sen neskončí".



Web Ynet dodal, že video bolo v Izraeli zverejnené so súhlasom Gatovej rodiny.



Karmelina matka Kineret bola 7. októbra zabitá pri masakre v ich kibuci. Jej bratovi Alonovi sa podarilo utiecť aj so svojou trojročnou dcérou Gefen po tom, čo sa ozbrojenci z Hamasu pokúsili uniesť celú rodinu. Jeho manželka Jarden bola prepustená po 54 dňoch strávených v palestínskom zajatí.



Izraelskí vojaci našli telo Gatovej v sobotu spolu s pozostatkami Eden Jerušalmiovej, Herša Goldberga-Polina, Alexandra Lobanova, Oriho Danina a Almoga Sarusiho, ktorých ich väznitelia zabili. Predpokladá sa, že k vraždám došlo, keď sa palestínski ozbrojenci vydali na útek v obave zo záchrannej operácie izraelskej armády v blízkosti tunela.



Gatovej bratranec Gil Dikman vyjadril smútok, keď počul Karmelin hlas vo videu.



"Trhá mi srdce, že nevedela, že jej otec, brat a neter prežili, a že jej švagriná Jarden bola prepustená na základe dohody. Dohodu (o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov) potrebujeme hneď, kým nebude príliš neskoro," zdôraznil Dikman.



Izraelská armáda uviedla, že spomínaná šestica rukojeníkov prišla o život krátko pred tým, ako sa k nej izraelskí vojaci dostali. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že ich "popravili guľkou do hlavy".



Počas útoku palestínskych kománd na juh Izrael zo 7. októbra 2023 militanti z kibucov a mošavov uniesli 251 ľudí, z ktorých 97 je stále v zajatí v Pásme Gazy, vrátane 33, ktorí sú podľa predpokladov izraelskej armády mŕtvi.



Od zajatia rukojemníkov zverejnil Hamas už niekoľko propagandistických videí, ktoré vyvolali pobúrenie a hnev izraelskej verejnosti. Rukojemníci v nich žiadajú izraelskú vládu, aby ukončila vojnu v Pásme Gazy a urobila významné ústupky v záujme ich prepustenia. V mnohých prípadoch sa neskôr ukázalo, že títo rukojemníci sú už medzičasom mŕtvi.



Naposledy Hamas začiatkom týždňa zverejnil videozáznam, v ktorom neskôr zavraždená Eden Jerušalmiová nalieha na izraelskú vládu, aby sa zasadila za prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy.