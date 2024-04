Hamas zverejnil video zachytávajúce rukojemníkov odvlečených z Izraela

Gaza/Jeruzalem 27. apríla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu zverejnilo video, ktoré má byť dôkazom, že rukojemníci Keith Siegel (64) a Omri Miran (46) sú stále nažive.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), v zostrihanom trojminútovom videu sa Siegel a Miran identifikujú a hovoria, že dúfajú v dohodu o rukojemníkoch, vďaka ktorej sa oni i ďalší zajatci Hamasu vrátia domov.



Video nie je datované, ale Miran v ňom uvádza, že v zajatí je už 202 dní, zatiaľ čo Siegel spomína židovský sviatok pesach - z týchto faktov možno usudzovať, že klipy boli natočené nedávno.



Siegel, ktorý je občanom USA, bol zajatý so svojou manželkou a odvlečený z ich domu v kibuci Kfar Aza 7. októbra 2023. Jeho manželka Aviva Siegelová bola neskôr prepustená v rámci dohody z prelomu novembra a decembra 2023.



Miran bol zajatý počas vpádu palestínskych kománd do kibucu Nir Oz.



Hamas už v minulosti zverejnil podobné videá rukojemníkov, ktorých zadržiava od 7. októbra 2023. Izrael túto prax považuje za "poľutovaniahodnú psychologickú vojnu".



Príbuzní dvojice zajatcov v reakcii na zverejnenie videa so Siegelom a Miranom uviedli, že izraelská vláda má teraz na výber buď záchranu rukojemníkov, alebo vojnu.



Vo vyhlásení pre médiá rodiny deklarujú, že vojenský tlak, ktorým si izraelská vláda chce vymôcť vydanie rukojemníkov Hamasom, nevedie a nepovedie k úspechu.



"Štát Izrael si musí vybrať: rukojemníci alebo vojna. Vstup do Rafahu (mesta v palestínskom Pásme Gazy) prinesie viac zavraždených rukojemníkov v zajatí alebo ich smrť vo vojne. Vstup do Rafahu bude pre unesených (len) ďalším spôsobom, ako zomrieť. Izrael sa musí rozhodnúť pre navrátenie rukojemníkov," píše sa vo vyhlásení.



Rodiny tiež vyzývajú členov vojnového kabinetu Bennyho Ganca a Gadiho Eizenkota, aby pracovali na vystriedaní premiéra Benjamina Netanjahua, keďže ich snahy ovplyvniť vládu, aby dosiahla dohodu o rukojemníkoch, zatiaľ neboli úspešné.