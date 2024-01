Hamas zverejnil video,ktoré zachytáva tri mladé izraelské rukojemníčky

Gaza 26. januára (TASR) - Palestínska militantná skupina Hamas zverejnila v piatok video, ktoré zachytáva tri Izraelčanky zadržiavané v Pásme Gazy ako rukojemníčky od útoku Hamasu zo 7. októbra.



Ako informovala agentúra AFP, dve z mladých žien, ktoré sa objavili v päťminútovom videu, uviedli, že sú izraelskými vojačkami. Tretia o sebe povedala, že je civilistka.



Denník The Times of Israel (TOI) spresnil, že päťminútové video v zostrihaných klipoch zachytáva vojačky Daniellu Gilboaovú a Karinu Arievovú a civilistku Doron Steinbrecherovú, ako sa identifikujú a žiadajú izraelskú vládu, aby im pomohla vrátiť sa domov.



Hamas tvrdí, že video bolo natočené v 107. deň vojny, teda začiatkom tohto týždňa, konštatuje TOI s tým, že palestínska strana neposkytla žiadne dôkazy na podporu tohto svojho tvrdenia.



TOI pripomenul, že Hamas už v minulosti zverejnil podobné videá rukojemníkov, ktorých zadržiava. Izrael túto prax označuje za "poľutovaniahodnú psychologickú vojnu".



Po teroristickom útoku na Izrael zo 7. októbra Hamas odvliekol do Pásma Gazy približne 240 rukojemníkov. Časť týchto rukojemníkov bola koncom novembra v niekoľkých skupinách prepustená na základe dohody o výmene zadržiavaných osôb medzi Izraelom a Hamasom. Ďalších - zrejme 25 - ich podľa informácií z piatka 12. januára bolo zabitých. Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb.