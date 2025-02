Hamas zverejnili zoznam šiestich rukojemníkov, ktorých prepustí

Gaza 21. februára (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskej militantnej skupiny Hamas v piatok zverejnilo mená šiestich izraelských rukojemníkov, ktorých prepustí túto sobotu. Izrael by mal výmenou za rukojemníkov prepustiť 602 palestínskych väzňov držaných na svojom území. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Brigády Izaddína Kasáma ako ozbrojené krídlo Hamasu v piatkovom vyhlásení uviedli, že k prepusteniu rukojemníkov dôjde podľa plánu a prepustia šiestich mužov: Eliju Cohena, Omera Šem Tova, Tala Šohama, Omera Wenkerta, Hišama Sajída a Avera Mengista.



Beduínsky Arab Sajíd a etiópsky Izraelčan Mengisto sú civilisti, ktorí do Pásma Gazy sami vstúpili už dávnejšie. Obaja údajne trpeli psychickými problémami. Sajíd sa do Pásma Gazy dostal náhodou v roku 2015 a Mengisto preliezol plot medzi Izraelom a Gazou po hádke s rodinou o rok skôr. Obaja sú odvtedy v zajatí Hamasu. Ostatných rukojemníkov Hamas uniesol pri útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023.