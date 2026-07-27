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Hamburg po útoku v Berlíne posilní bezpečnosť na svojom pochode Pride
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí.
Autor TASR
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Hamburg 27. júla (TASR) - Hamburská polícia po sobotňajšom útoku v Berlíne plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia pre podujatia Pride konajúce sa tento víkend. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.
Hovorca tamojšieho zboru v pondelok vyhlásil, že na hlavný pochod Pride v Hamburgu v sobotu zvyšujú počet policajtov. Konkrétne čísla však neuviedol. „Či už pred, počas alebo po pochode tam budeme mať silnú prítomnosť a budeme pre účastníkov dostupní,“ uviedol.
Organizátori podľa polície očakávajú na pochode v Hamburgu účasť až okolo 250.000 ľudí. Hoci v súčasnosti neexistujú obavy o bezpečnosť na podujatí, Nemecko je vo všeobecnosti vystavené vysokej úrovni ohrozenia a bezpečnostné orgány preto zostávajú ostražité, uviedol hovorca.
Polícia sa bude spoliehať na svoj overený operačný plán vrátane zabezpečenia trás a postavenia zábran, aby sa predišlo vrazeniu vozidiel do davu. „Polícia pevne stojí po boku queer komunity a robí všetko pre to, aby sa pochod a všetky podujatia v rámci Pride Week mohli konať bezpečne,“ dodal hovorca.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Vodič auta podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich.
Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula Ballouta, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž podľahol.
Hovorca tamojšieho zboru v pondelok vyhlásil, že na hlavný pochod Pride v Hamburgu v sobotu zvyšujú počet policajtov. Konkrétne čísla však neuviedol. „Či už pred, počas alebo po pochode tam budeme mať silnú prítomnosť a budeme pre účastníkov dostupní,“ uviedol.
Organizátori podľa polície očakávajú na pochode v Hamburgu účasť až okolo 250.000 ľudí. Hoci v súčasnosti neexistujú obavy o bezpečnosť na podujatí, Nemecko je vo všeobecnosti vystavené vysokej úrovni ohrozenia a bezpečnostné orgány preto zostávajú ostražité, uviedol hovorca.
Polícia sa bude spoliehať na svoj overený operačný plán vrátane zabezpečenia trás a postavenia zábran, aby sa predišlo vrazeniu vozidiel do davu. „Polícia pevne stojí po boku queer komunity a robí všetko pre to, aby sa pochod a všetky podujatia v rámci Pride Week mohli konať bezpečne,“ dodal hovorca.
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Vodič auta podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich.
Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula Ballouta, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž podľahol.