Hamburg pomenoval promenádu po módnom návrhárovi Lagerfeldovi

Na snímke tabuľa s nápisom Promenáda Karla Lagerfelda v Hamburgu 30. mája 2024. Foto: TASR/DPA

Hamburg 31. mája (TASR) - Nemecké mesto Hamburg pomenovalo nábrežnú promenádu v centre po svojom rodákovi, módnom návrhárovi Karlovi Lagerfeldovi. Stalo sa tak päť rokov po jeho smrti, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA. Chodník dlhý 155 metrov vedie pozdĺž kanála Alsterfleet.Lagerfeld svojím nezameniteľným štýlom určoval trendy v medzinárodnom svete módy, povedal na slávnostnom podujatí vo štvrtok hamburský minister kultúry Carsten Brosda.vyhlásil Brosda.Štýlový vzhľad - biele vlasy, čierne slnečné okuliare a naškrobené goliere - dopomohol Lagerfeldovi stať sa známou ikonou vo svete umenia a módy. Jeho návrhy a celková práca pomáhali definovať svetovú módu viac ako pol storočia.Lagerfeld okrem iného reinterpretoval tvídové saká so stuhami a strapcami, kombinoval šaty haute couture (vysokého štýlu) s teniskami, a objavil topmodelky.Lagerfeld, ktorý zomrel vo februári 2019 ako 85-ročný, začal svoju kariéru v oblasti módy v 50. rokoch a pracoval pre niekoľko módnych domov vrátane Balmain, Patou a Chloé. V roku 1983 nastúpil do francúzskej spoločnosti Chanel.Ako kreatívny riaditeľ značky Chanel až do svojej smrti dohliadal na všetky aspekty tvorby tohto módneho domu - od navrhovania kolekcií po reklamné kampane a výklady obchodov. Zaslúžil sa o oživenie značky a pomohol jej získať späť pozíciu jedného z najlepších módnych domov na svete.Bol tiež kreatívnym riaditeľom talianskeho módneho domu s kožušinami a koženým tovarom Fendi, ako aj svojej vlastnej módnej značky. Počas svojej kariéry spolupracoval na rôznych projektoch v oblasti módy a umenia.