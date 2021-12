Hamburskí colníci zaistili tento rok rekordné množstvo kokaínu

Hamburg 23. decembra (TASR) - Colný úrad v Hamburgu oznámil, že v regióne, nad ktorým dohliada, zaistili jeho pracovníci v roku 2021 rekordné množstvo kokaínu, celkovo viac ako 18 ton tejto drogy. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Do pôsobnosti hamburského colného úradu spadajú všetky nemecké prístavy v Severnom a Baltskom mori.



Zhabaného množstva kokaínu je v porovnaní s vlaňajšom viac ako dvojnásobok. V roku 2020 úrad zaistil približne osem ton kokaínu. Komplexná správa o operáciách za rok 2021 by mala byť zverejnená v novom roku, píše DPA.



Až 16 z celkovo 18 ton kokaínu zadržaných tento rok tvoril kontraband z Paraguaja, ktorý našli 12. februára práve v prístave v Hamburgu. Tamojší colníci sa rozhodli kontajnery z Paraguaja bližšie preskúmať, keďže sa im nepozdával ich obsah. Mali v nich byť plechovky s tmelom, no po ich vyložení sa ukázalo, že vo viac ako 1700 plechovkách bol kokaín.



Podľa nemeckých colníkov išlo o najväčšie množstvo kokaínu, aké kedy bolo v Európe zadržané. Doteraz nie je jasné, kto stál za týmto pokusom prepašovať drogy do Európy. Podľa hovorcu colného úradu v Hamburgu Stephana Meynsa v tejto veci stále prebieha vyšetrovanie.