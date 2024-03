Hamdán: Izrael odmietol najnovší návrh Hamasu na prímerie

Bejrút 20. marca (TASR) - Reakcia Izraela na najnovší návrh palestínskeho Hnutia islamského odporu (Hamas) na šesťtýždňové prímerie v Pásme Gazy je "vo všeobecnosti negatívna," uviedol v stredu vysokopostavený predstaviteľ Hamasu so sídlom v Bejrúte Usáma Hamdán. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Izraelský postoj podľa neho "predstavuje krok späť a pravdepodobne bude brániť rokovaniam a môže viesť do slepej uličky".



Hamas minulý týždeň navrhol šesťtýždňové prímerie a prepustenie približne 42 rukojemníkov výmenou za 20 až 50 palestínskych väzňov za každého rukojemníka. Najnovšie kolo mierových rokovaní sa začalo v pondelok v Katare.



Hamdán v pondelok uviedol, že pred výmenou väzňov by Hamas akceptoval aj čiastočné stiahnutie izraelských vojakov z Pásma Gazy. Zmiernil tak svoje predchádzajúce požiadavky na úplné stiahnutie izraelskej armády.



Vysoký predstaviteľ hnutia Hamas Ismáíl Haníja v utorok obvinil Izrael zo sabotovania prebiehajúcich rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, pričom poukázal na izraelskú vojenskú akciu v nemocnici Šifá. Izraelská armáda tvrdí, že pri zásahu v nemocnici zabila viac ako 50 militantov a zadržala približne 180 podozrivých.



Izraelská armáda spustila ofenzívu v Pásme Gazy po útoku Hamasu na viaceré lokality v Izraeli 7. októbra 2023. Hnutie Hamas a ďalší palestínski militanti vtedy zabili asi 1200 ľudí a ďalších asi 250 uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. V reakcii na útok zo 7. októbra izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil zničiť Hamas.