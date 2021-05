Hancock: Indický variant môže tvoriť až 75 percent prípadov v Británii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 27. mája (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock vo štvrtok povedal, že v Británii sa stále šíri tzv. indický variant koronavírusu, ktorý tvorí 50 až 75 percent nových prípadov v krajine. Informovala o tom stanica BBC.Anglický úrad pre verejné zdravie (PHE) oznámil, že v krajine zaznamenali celkovo 6959 prípadov variantu, ktorého výskyt po prvý raz hlásili v Indii.Hancock pripomenul, že Británia za stredu zaznamenala najvyšší počet nových prípadov koronavírusu od 12. apríla. Úrady vo štvrtok hlásili 3542 infekcií a desať úmrtí.Hancock povedal, že testovanie všetkých osôb odchádzajúcich z nemocníc môže zaviesť len vtedy, keď na to vláda vytvorí testovacie kapacity. Reagoval tým na otázku súvisiacu so stredajšími obvineniami Dominica Cummingsa, bývalého poradcu premiéra Borisa Johnsona.Cummings tvrdí, že Hancock zamlčal skutočnosť, že mnohí seniori neboli pred návratom do domovov dôchodcov z nemocnice riadne otestovaní.V súvislosti s pandémiou koronavírusu Hancock pripomenul, že" a každý musí prevziať osobnú zodpovednosť. "," povedal.