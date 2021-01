Hancock nevylúčil ďalšie sprísnenie opatrení na území Anglicka

Londýn 4. januára (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v pondelok povedal, že britská vláda môže počas najbližších 24 hodín ešte sprísniť súčasné opatrenia v Anglicku, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Hancock vo vysielaní rozhlasovej stanice BBC Radio 4 uviedol, že "vláda sa nebráni" prijímať v prípade potreby ťažké rozhodnutia. "Preukazujeme, že sme pripravení konať neuveriteľne rýchlo, v priebehu 24 hodín, ak sme presvedčení, že je to nevyhnutné," povedal s tým, že vláda situáciu neustále monitoruje. "Šírenie ochorenia zastavujú ľudia, ktorí neprichádzajú do kontaktu s ďalšími osobami," dodal.



Vo viacerých oblastiach krajiny môžu podľa Hancocka nahradiť tretí stupeň opatrení prísnejším štvrtým stupňom, v rámci ktorého je zatvorená väčšina obchodov.



Minister zdravotníctva však obhajoval rozhodnutie vlády ponechať v Anglicku otvorené mnohé zo škôl, proti čomu namietajú viaceré miestne úrady i rodičia.



Hancock takisto odmietol kritiku v súvislosti s pomalou reakciou vlády na zastavenie šírenia nákazy, ktorá teraz v krajine postupuje ešte rýchlejšie vďaka nového variantu koronavírusu.



Opozičná Labouristická strana žiada okamžité zavedenie celoplošného lockdownu na území Anglicka, píše The Guardian. Ako dôvod uvádza rastúci počet prípadov nákazy i hospitalizácii a úmrtí.



Hancock podľa The Guardian uznal, že britská Národná zdravotná služba (NHS) je pod výrazným tlakom.



Zavedenie celoplošného lockdownu žiadalo aj vedenie mesta Liverpool. Úradujúca starostka Wendy Simonová a mestská rada uviedli, že je potrebné konať urýchlene, pretože nárast počtu nových prípadov koronavírusu je "znepokojujúco" vysoký.