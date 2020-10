Hancock tvrdí, že vládne opatrenia v parlamentnom bare neporušil

Londýn 11. októbra (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock poprel tvrdenia, že porušil vládne opatrenia a v bare v priestoroch britského parlamentu konzumoval alkohol po 22.00 h. Informovala o tom v nedeľu na svojej webovej stránke stanica Sky News.



Hancock sa podľa jedného z poslancov Konzervatívnej strany v pondelok (5. októbra) v bare zdržiaval aj po 22.00 h, hoci predseda Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsay Hoyle trval na tom, že pre tieto priestory by mali platiť rovnaké pravidlá ako pre všetky krčmy v Anglicku.



Hancock si v bare objednal pohár bieleho vína, píše Sky News s odvolaním sa na britské noviny The Mail on Sunday.



Pohostinstvá, bary a reštaurácie v Anglicku môžu na základe sprísnených pravidiel fungovať už len s obsluhou a byť otvorené iba do 22.00 h (23.00 h SELČ).



Hancockov hovorca uviedol, že minister pravidlá neporušil.



Britský premiér Boris Johnson má v pondelok oznámiť nové opatrenia v súvislosti s prehlbujúcou sa krízou v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2, napísala agentúra Reuters. Johnson má podľa Reuters bližšie spolupracovať so samosprávami v najviac postihnutých oblastiach Anglicka.



Starostovia miest a obcí v severnej časti Anglicka nesúhlasia s očakávanými opatreniami britskej vlády, ktoré majú zahŕňať i uzavretie niektorých prevádzok v oblasti služieb ako napríklad krčmy, píše Sky News.