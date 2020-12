Hancock varoval, že mutácia koronavírusu nie je pod kontrolou

Londýn 20. decembra (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu vyhlásil, že prísny lockdown v Londýne a juhovýchodnej časti Anglicka zaviedla vláda počas Vianoc preto, lebo nový kmeň koronavírusu, ktorý sa tam šíri, sa vymkol spod kontroly.



"Konali sme veľmi rýchlo a rázne," povedal Hancock v rozhovore pre televíziu Sky News na margo prijatých vládnych opatrení. "Nový kmeň (vírusu) sa, žiaľ, vymkol spod kontroly. Musíme ho dostať pod kontrolu," povedal.



Hancock varoval, že nové opatrenia môžu zostať v platnosti aj niekoľko mesiacov, kým nebude rozsiahle nasadená vakcína.



Britský premiér Boris Johnson v sobotu v televíznom prejave uviedol, že nový variant vírusu "sa zrejme prenáša podstatne ľahšie". Nariadil preto od nedele nové obmedzenia pre Londýn a juhovýchodnú časť Anglicka s tým, že "obyvatelia týchto oblastí musia zostať doma" minimálne do 30. decembra.



Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Doplnil, že oblasť Londýna a juhovýchodného Anglicka, kde platí najvyšší stupeň z trojstupňového systému bezpečnostných nariadení, bude teraz umiestnený na novú štvrtú úroveň.



Experti varovali členov britskej vlády, že nový variant sa podľa všetkého šíri ešte rýchlejšie, než jeho doterajšie podoby. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.



Domnievajú sa pritom, že k rýchlejšiemu šíreniu vírusu mohol paradoxne v posledných týždňoch prispieť aj optimizmus vyvolaný novými vakcínami a očkovaním. Mnohí Briti totiž prestali dodržiavať epidemiologické reštrikcie a pravidlá.