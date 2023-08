Handelsblatt: Tanky Leopard pre Ukrajinu kúpil koncern Rheinmetall

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecký denník Handelsblatt v utorok večer zverejnil nové informácie o 50 tankoch Leopard, o ktorých kúpe pre Ukrajinu informovala belgická tlač. Podľa Handelsblattu tanky kúpil nemecký vojensko-priemyselný koncern Rheinmetall.



Handelsblatt s odvolaním sa na svoje zdroje v nemeckých priemyselných kruhoch uvádza, že Rheinmetall teraz tieto tanky "prezbrojí". Ukrajine ich však po prezbrojení neodovzdá všetky, ale približne 30 z nich.



Spoločnosť Rheinmetall sa k týmto odhaleniam odmietla vyjadriť, doplnila agentúra Reuters.



Belgické médiá De Standaard a Business AM už v pondelok s odvolaním sa na anonymné zdroje uviedli, že neidentifikovaná krajina kúpila od belgickej súkromnej zbrojárskej spoločnosti OIP Land Systems pre potreby Ukrajiny 50 starých modelov tankov Leopard-1.



Tieto tanky boli spoločnosťou OIP renovované a teraz budú v Taliansku a Nemecku vybavené modernou výzbrojou.



Denník The Brussels Times v utorok napísal, že prvé dva tanky boli v pondelok odoslané Ukrajine.



Spoločnosť OIP kúpila vyradené tanky Leopard-1 od belgickej armády pred niekoľkými rokmi za cenu šrotu.



Agentúra Reuters vo svojej správe vysvetlila, že tanky Leopard nemeckej výroby boli začiatkom tohto roka v centre verejnej diskusie v Belgicku po tom, ako tamojšia ministerka obrany Ludivine Dedonderová uviedla, že vláda skúmala možnosť odkúpenia tankov, ktoré by poslala na Ukrajinu, ale boli jej ponúknuté neprimerané ceny.



Tento konflikt poukázal na ťažkú situáciu, ktorej čelia západné vlády snažiace sa nájsť zbrane pre Ukrajinu po viac ako roku intenzívnej vojny - zbrane, ktoré už vyradili ako zastarané, sú pritom teraz veľmi žiadané, ale často ich vlastnia súkromné spoločnosti.



Freddy Versluys, generálny riaditeľ obrannej spoločnosti OIP Land Systems, kúpil tanky Leopard od belgickej vlády pred viac ako piatimi rokmi. Armáda ich vtedy predala v rámci znižovania nákladov a rozhodla sa všetky ťažké pásové vozidlá nahradiť ľahšími kolesovými.



Agentúru Reuters Versluys informoval, že všetkých 50 tankov predal inej európskej vláde, ktorú nemohol menovať kvôli doložke o mlčanlivosti. Uviedol, že nemôže zverejniť ani cenu.