Handelsblatt: Firma Rheinmetall je pripravený dodať Ukrajine 50 tankov

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký strojársky koncern Rheinmetall je pripravený dodať až 50 vyradených tankov typu Leopard 1 na Ukrajinu. V pondelok o tom informoval denník Handelsblatt s odvolaním sa na generálneho riaditeľa skupiny.



"Prvý Leopard 1 by mohol byť dodaný (na Ukrajinu) o šesť týždňov," povedal generálny riaditeľ Armin Papperger s tým, že tento krok ešte musí odsúhlasiť nemecká spolková vláda. Rheinmetall by bol ochotný dodať zvyšok tankov v priebehu nasledujúcich troch mesiacov prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Rheinmetall Italia. Papperger zároveň dodal, že ukrajinskí vojaci by mohli byť preškolení na používanie tankov tohto typu v priebehu niekoľkých dní.



Handelsblatt spresnil, že politici nemeckej koaličnej vlády, zloženej zo sociálnych demokratov, zelených a slobodných demokratov, sú otvorení možnej dodávke tankov Leopard.



"Na Leopard 1 musíte byť trénovaní o niečo intenzívnejšie. Ale ak Ukrajinci chcú tanky, treba nájsť spôsob," povedal denníku Marcus Faber z poslaneckého klubu Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v pondelok vyhlásil, že zbrane z Nemecka by mali byť Ukrajincom dodané rýchlo, pretože sa bezprostredne blíži ďalší ruský útok.



"Nemecko sa zaviazalo podporiť Ukrajinu zbraňami," povedal Habeck.



Agentúra Reuters spresnila, že po ruskej invázii na Ukrajinu, Nemecko zvrátilo svoju dlhoročnú politiku neposielania zbraní do konfliktných oblastí a Berlín dodal Kyjevu protitankové zbrane aj rakety. Ešte pred spustením ruskej "špeciálnej operácie" Berlín nechcel poskytnúť Ukrajine zbrane. Namiesto toho jej ponúkol zásielku vojenských prílb.



Rheinmetall je jedným z najväčších výrobcov vojenského materiálu a zbraní nielen v Nemecku, ale aj v Európe. Bojový tank Leopard 1 je predchodcom modelu Leopard 2, ktorý je v súčasnosti vo výzbroji nemeckých ozbrojených síl. Stroje typu Leopard 1 vrátila nemecká armáda späť dodávateľovi po modernizácii svojho vybavenia, spresnil Handelsblatt.