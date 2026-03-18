hang.hu: Čoskoro dodajú české a maďarské komponenty pre ropovod Družba
Podľa zistení servera ropovod je možné technicky upraviť na prepravu ropy do troch týždňov.
Autor TASR
Budapešť 18. marca (TASR) - Dôležité komponenty pre ropovod Družba budú dodané na Ukrajinu z Českej republiky budúci týždeň, zistil server hang.hu, podľa ktorého v zásielke majú byť aj maďarské komponenty. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa zistení servera ropovod je možné technicky upraviť na prepravu ropy do troch týždňov. Nové komponenty budú dodané z Českej republiky na Ukrajinu budúci týždeň, aby nimi nahradili zničené alebo poškodené kohútiky ropovodu.
Zásielka bude obsahovať aj diely vyrobené maďarskou spoločnosťou, ktoré v súčasnosti už prepravujú kamiónom do Českej republiky, píše hang.hu.
Podľa informácií servera majú v Českej republike nainštalovať maďarské komponenty ventilov a pohonov nevyhnutných pre opätovné spustenie ropovodu Družba. Maďarský expert pre server uviedol, že to potvrdzuje už zverejnené informácie, že „ropovod môže byť technicky spôsobilý na tranzit ropy do troch týždňov, potom to už bude politické rozhodnutie, kedy ropovod znovu otvoria“.
Ropovod a nádrž s objemom 75.000 kubických metrov boli 27. januára zasiahnuté ruskou raketou, ale maďarská vláda o incidente informovala až o dva týždne neskôr. Odvtedy sa ropovod Družba stal ústrednou témou maďarsko-ukrajinských politických bojov, pričom maďarská vláda vyhlásila, že neschváli v Európskej rade pomoc pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým „ropa nepotečie“, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane povedal, že keďže Rusko financuje vojnu z tranzitného poplatku za prepravu, najradšej by tento ropovod nikdy znovu neotvoril.
Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o misii EÚ s poverením oboznámiť sa s mierou poškodenia ropovodu Družba na jeho ukrajinskom úseku. Na brífingu v Kyjeve to v stredu uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj. Hovorca podľa vlastných slov nevie, odkiaľ pochádzajú dátumy konania a podrobnosti spomínanej misie.
Tychyj súčasne pripomenul, že povolenie prístupu k strategickým zariadeniam na Ukrajine alebo jeho odopretie je v čase stanného práva v kompetencii Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).
Doplnil, že Európska komisia sa predtým informovala u Ukrajiny na približný časový harmonogram opravy ropovodu poškodeného údajne počas ruských útokov.
V súčasnosti nie sú k dispozícii presné dátumy opráv, uviedol hovorca. S Európskou komisiou, partnermi a zástupcami EÚ je podľa Tychého udržiavaný neustály kontakt ohľadom technického stavu zariadenia.
Konflikt medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostril po ultimáte maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odblokovanie financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur podmienil obnovením tranzitu ruskej ropy cez Družbu.
Európska komisia v reakcii na to oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku ropovodu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v liste lídrom EK Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi potvrdil, že Ukrajina súhlasila s ponukou EÚ na finančnú a technickú podporu opravy ropovodu Družba.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
