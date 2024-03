Haníja: Hamas je stále otvorený rokovaniam o prímerí v Pásme Gazy

Gaza 10. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je stále otvorené rokovaniam s Izraelom po tom, ako sa sprostredkovateľom dosiaľ nepodarilo dosiahnuť ramadánové prímerie vo vojne v Pásme Gazy. Vyhlásil to v nedeľu šéf Hamasu Ismáíl Haníja, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Jasne hovorím, že ten, kto nesie zodpovednosť za nedosiahnutie dohody, je okupačná strana (Izrael). Sme však otvorení pokračovať v rokovaniach," povedal Haníja v televíznom prejave, zatiaľ čo niekoľko moslimských krajín oznámilo, že v pondelok sa začne posvätný pôstny mesiac ramadán.



Pred začiatkom ramadánu sa sprostredkovatelia usilovali o nové prímerie v konflikte, ktorý trvá už šiesty mesiac.



Haníja, ktorý je v katarskom exile, však v nedeľu vyhlásil, že židovský štát nebol ochotný splniť podmienky Hamasu týkajúce sa dohody, na základe ktorej by rukojemníci zadržiavaní militantmi boli vymenení za palestínskych väzňov v Izraeli.



Zopakoval, že Hamas chce trvalé prímerie, stiahnutie izraelských vojsk z Pásma Gazy, návrat vysídlených obyvateľov tejto enklávy do svojich domovov a zlepšenie prístupu k humanitárnej pomoci na obliehanom území, kde hrozí hladomor.



Izrael odmietol úplné stiahnutie svojich jednotiek a premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že bude pokračovať v kampani na zničenie Hamasu aj po dosiahnutí akejkoľvek dohody o prímerí.



Izrael v sobotňajšom vyhlásení obvinil Hamas, že "upevňuje svoje pozície ako niekto, kto nemá záujem o dohodu a snaží sa počas ramadánu vyvolať ďalšie napätie v regióne".



Vojna v Pásme Gazy vypukla po bezprecedentnom útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov, z ktorých desiatky prepustili počas týždňového prímeria v novembri. Izrael sa domnieva, že 99 rukojemníkov zostáva nažive a 31 z nich zomrelo.



Odvetná kampaň izraelskej armády v Pásme Gazy pripravila o život už najmenej 31.000 ľudí, väčšinou žien a detí.