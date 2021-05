Haníja: Hamas oslavuje víťazstvo nad Izraelom a ďakuje Iránu za zbrane

Katar 21. mája (TASR) - Predseda politického výboru radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, Ismáíl Haníja, víta "víťazstvo" Hamasu v nedávnom ozbrojenom konflikte s Izraelom, pričom predpokladá, že to bude mať veľký vplyv na vzťahy blízkovýchodného regiónu so židovským štátom.



"Zničili sme projekt 'spolužitia' s Izraelom, 'normalizáciu' vzťahov s Izraelom," vyhlásil Haníja podľa online spravodajstva denníka The Times of Israel.



Haníja zároveň očakáva, že jeho hnutie sa po 11-dňovom konflikte s Izraelom "bude tešiť" z rastúcej regionálnej podpory.



"To, čo príde po tejto bitke, už nebude tým, čo bolo pred ňou ... uvidíte ešte veľa (diplomatických) kontaktov a úspechov," avizoval Haníja. Dodal, že "sme boli svedkami, ako sa náš národ prebudil ... , aby sa postavil za Jeruzalem, Palestínu a hnutie odporu".



Agentúra TASS s odvolaním sa na palestínsky spravodajský portál Donia al-Watan citovala z rozhovoru s Haníjom, v ktorom vyjadril poďakovanie iránskemu vedeniu za dodávky zbraní pobrežnej enkláve a finančnú podporu.



"Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Hamas a synov palestínskeho ľudu. Ďakujeme Egyptu, Kataru, OSN. Ďakujeme tiež Iránu, ktorý nešetril na finančnej podpore a dodávkach strategických zbraní pre Hamas," uviedol Hamas.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte vo štvrtok informoval, že dron, ktorý začiatkom tohto týždňa zneškodnili izraelské jednotky, bol iránskym bezpilotným lietadlom vyzbrojeným výbušninami.



Izraelská armáda sa doteraz nevyjadrovala k incidentu, pri ktorom dron zostrelila, keď sa priblížil k izraelskému vzdušnému priestoru neďaleko mesta Bejt Še'an.



Podľa Netanjahua bol dron vyrobený v Iráne a smerom k územiu Izraela vyštartoval buď zo Sýrie alebo z Iraku.



Denník Wall Street Journal tento týždeň napísal, že palestínski militanti v uplynulých dňoch podnikli jeden z najintenzívnejších útokov na Izrael za posledné desaťročia, keď na židovský štát vystrelili viac ako 4000 rakiet krátkeho doletu a nasadili nový výbušný dron, ktorý údajne má uniknúť aj izraelskému systému protivzdušnej obrany Železná kupola.



Za týmto náporom Hamasu je podľa izraelských predstaviteľov rezortu obrany a bezpečnostných analytikov rozsiahly arzenál vybudovaný vďaka technologickým poznatkom získaným z Iránu a rastúcim zručnostiam palestínskych radikálov v oblasti výroby zbraní.



Predstavitelia izraelskej armády tvrdia, že v posledných dňoch konfliktu zničili náletmi na ciele v pásme Gazy viac ako dve desiatky tovární na výrobu rakiet. Odhadujú však, že militantom ešte zostali tisíce rakiet a technické kapacity na to, aby po ukončení bojov mohli začať zostrojovať ďalšie.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pri hodnotení výsledkov izraelskej operácie v pásme Gazy upozornil, že Izrael zaujme k "teroristickej skupine" Hamas oveľa tvrdší postoj.



"Pravidlá hry sa zmenili a po novom nebude tolerovaná žiadna raketová paľba z pásma Gazy," varoval Netanjahu. Povedal tiež, že Izrael dosiahol v Gaze svoje vojenské ciele a operácia nazvaná Strážcovia hradieb je preto "mimoriadnym" úspechom, informoval denník The Times of Israel.