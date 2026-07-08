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Hannibalov prechod cez Alpy: Štúdia poukazuje na pravdepodobnú trasu
Štúdia tiež poukázala na to, akú obrovskú fyzickú záťaž musela Hannibalova armáda počas pochodu cez Alpy takmer určite prekonať.
Autor TASR
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Berlín 8. júla (TASR) - Trasa kartáginského generála Hannibala Barkasa cez Alpy s približne 46.000 mužmi, 7.000 koňmi a 37 slonmi počas druhej púnskej vojny v roku 218 pred n. l. viedla pravdepodobne cez priesmyk Col de la Traversette na hraniciach medzi dnešných Francúzskom a Talianskom. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v pondelok, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Hannibalova presná cesta nie je známa. Najnovšia štúdia výskumníkov z Nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity (iDiv), Univerzity v Jene a Oxfordskej univerzity s použitím bioenergetického prístupu však určila, ktorá cesta by mohla byť pre jeho armádu tou najľahšou a najpravdepodobnejšou.
Výpočty energetických požiadaviek Hannibalovej armády - najmä slonov - poukazujú na priesmyk Col de la Traversette ako najpravdepodobnejšiu trasu namiesto doterajšieho favorita - priesmyku Col du Clapier.
„Nová analýza síce neodstraňuje všetky nejasnosti, ale posilňuje argumenty v prospech trasy cez Traversette tým, že preukazuje, že by lepšie vyhovovala požiadavkám na presun veľkej armády vrátane slonov cez extrémne náročný vysokohorský terén,“ uviedol spoluautor štúdie Emilio Berti.
Ďalšie zvažované trasy - priesmyky Col de Montgenvre, Col de Clapier a Col du Mont Cenis - by si pre armádu vyžadovali o 11 percent, o 16 percent a o 19 percent viac energie ako prechod cez Col de la Traversette.
Štúdia tiež poukázala na to, akú obrovskú fyzickú záťaž musela Hannibalova armáda počas pochodu cez Alpy takmer určite prekonať. Podľa jej modelov by vojaci na trase cez Col de la Traversette stratili približne 19 percent zásob telesného tuku, čo by mohlo vysvetľovať vysoký počet obetí.
Hannibalova presná cesta nie je známa. Najnovšia štúdia výskumníkov z Nemeckého centra pre integrovaný výskum biodiverzity (iDiv), Univerzity v Jene a Oxfordskej univerzity s použitím bioenergetického prístupu však určila, ktorá cesta by mohla byť pre jeho armádu tou najľahšou a najpravdepodobnejšou.
Výpočty energetických požiadaviek Hannibalovej armády - najmä slonov - poukazujú na priesmyk Col de la Traversette ako najpravdepodobnejšiu trasu namiesto doterajšieho favorita - priesmyku Col du Clapier.
„Nová analýza síce neodstraňuje všetky nejasnosti, ale posilňuje argumenty v prospech trasy cez Traversette tým, že preukazuje, že by lepšie vyhovovala požiadavkám na presun veľkej armády vrátane slonov cez extrémne náročný vysokohorský terén,“ uviedol spoluautor štúdie Emilio Berti.
Ďalšie zvažované trasy - priesmyky Col de Montgenvre, Col de Clapier a Col du Mont Cenis - by si pre armádu vyžadovali o 11 percent, o 16 percent a o 19 percent viac energie ako prechod cez Col de la Traversette.
Štúdia tiež poukázala na to, akú obrovskú fyzickú záťaž musela Hannibalova armáda počas pochodu cez Alpy takmer určite prekonať. Podľa jej modelov by vojaci na trase cez Col de la Traversette stratili približne 19 percent zásob telesného tuku, čo by mohlo vysvetľovať vysoký počet obetí.