H. Pevkur: Fínsko a Švédsko posilnia oblasť Baltského mora

Talin 13. augusta (TASR) - Fínsko a Švédsko ako členské krajiny NATO výrazne posilnia oblasť Baltského mora, oznámil v piatok estónsky minister obrany Hanno Pevkur. Estónsko a Fínsko podľa jeho slov prepoja svoje obranné plány pre zvýšenie bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe Pevkurovho vyjadrenia na sociálnej sieti a správy estónskej verejnoprávnej stanice ERR.



Estónsko na jeseň nakúpi izraelské strely odpaľované z pevniny na ciele na mori, ktoré majú dosah 290 kilometrov. Fínske strely MTO 85M majú dosah viac než 100 kilometrov, píše ERR.



Prepojenie systémov oboch krajín podľa Pevkura umožní v prípade potreby uzavrieť pred ruskými vojenskými loďami Fínsky záliv. Táto časť Baltského mora sa nachádza medzi Fínskom a Estónskom siaha až k územiu Ruska.



"Baltské more sa po vstupe Fínska a Švédska do NATO stane vnútorným morom NATO," povedal Pevkur.



Fínsko rovnako ako susedné Švédsko plánujú vstúpiť do NATO. Na schválenie ich vstupu do Aliancie je potrebný súhlas všetkých jej 30 členov.



Estónsky minister obrany takisto pripomenul zabezpečenie vzdušného priestoru v oblasti Baltského mora členskými krajinami NATO, píše ERR.