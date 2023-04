Hanoj obmedzuje prístup turistov k vlakovej atrakcii

Hanoj 12. apríla (TASR) - Úrady vietnamského hlavného mesta upozornili cestovné agentúry, aby ukončili organizované prehliadky vlakovej uličky v Hanoji. Vstup do jednej z najobľúbenejších atrakcií v meste už v posledných rokoch značne obmedzili. TASR o tom informuje podľa denníka The Independent.



Agentúry majú "vážne dodržiavať predpisy o bezpečnosti železničnej dopravy a mestskom poriadku" a polícia má zintenzívniť kontroly.



Ngo 224 Le Duan v starej štvrti Hanoja je známejšia ako vlaková ulička, pretože po koľajniciach uprostred nej niekoľkokrát denne premáva vlak. Jeho vozne len o niekoľko desiatok centimetrov míňajú budovy na oboch stranách ulice. Miestni obyvatelia si preto musia pred prejazdom vlaku odstrániť zvonku svoje osobné veci a privolať deti dovnútra.



Prejazd vlaku však prilákal turistov a vzniklo tam tiež zopár kaviarní, odkiaľ sa dá všetko sledovať. Turisti sa často zvykli fotografovať tesne pred idúcim vlakom a zverejňovali to na sociálnych sieťach.



Obľúbenú turistickú atrakciu miestne úrady v októbri 2019 z bezpečnostných dôvodov uzavreli. Vlani napriek tomu vlak zachytil juhokórejského turistu, zranenia však našťastie neboli vážne. Vstup do uličky preto zablokovali kovové zábrany. Snahu zasiahnuť aj proti podnikom pozdĺž železničnej trate zastavila pandémia koronavírusu.



Hlavné mesto Vietnamu privítalo za prvé tri mesiace tohto roka takmer milión zahraničných turistov, asi šesťkrát viac ako v rovnakom období minulého roka, uvádza ministerstvo cestovného ruchu v Hanoji. Podobná atrakcia a prejazd vlakov láka turistov aj na trh Maeklong v Thajsku.