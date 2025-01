Hanoj v smogu: Nakrátko bolo veľkomesto najznečistenejším na svete

Hanoj 3. januára (TASR) - Deväťmiliónový Hanoj v piatok zahalil hustý smog. Vietnamské hlavné mesto sa nakrátko dostalo na čelo zoznamu najviac znečistených veľkomiest na svete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predstavitelia mesta vyzvali ľudí, aby nosili ochranné rúška a obmedzili pobyt vonku. Ľudia podľa AFP tvrdili, že sa im ťažko dýcha pre smog, ktorý však je v Hanoji v zimných mesiacoch častým javom.



Podľa švajčiarskej spoločnosti IQAir zaoberajúcej sa kvalitou ovzdušia dosiahli úrovne znečisťujúcich látok PM2,5 až 227 mikrogramov na kubický meter, čo predstavuje 15-násobok maximálnej priemernej dennej hodnoty odporúčanej Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



V roku 2023 bol Hanoj medzi desiatkou najviac znečistených hlavných miest sveta.



WHO tvrdí, že mnoho vážnych zdravotných komplikácií je spojených práve so znečisteným ovzduším. Medzi tieto problémy patria srdcové ochorenia, rakovina pľúc či mozgová mŕtvica.



Znečistenie v Hanoji je podľa odborníkov dôsledkom rozsiahlej výstavby, ako aj emisií z obrovského počtu motoriek a áut, ktoré denne prechádzajú mestom. Tento problém ešte zhoršujú emisie z uhoľných elektrární na severe a zo spaľovania plodín v poľnohospodárstve.



Situáciu môže podľa odborníka zlepšiť silný monzún, avšak dažde sa v Hanoji zväčša objavujú až v marci, píše AFP.