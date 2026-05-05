Sedem prípadov, traja mŕtvi. HANTAVÍRUS sa mal šíriť na výletnej lodi
Ženeva 5. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Kapverdách. V celkovo siedmich potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ traja mŕtvi ľudia, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry AFP.
„Domnievame sa, že medzi skutočne blízkymi kontaktmi môže dochádzať k určitému prenosu z človeka na človeka,“ povedala novinárom riaditeľka WHO pre epidémie a pandémie Maria Van Kerkhovová. Ako dodala, existuje podozrenie, že osoba, ktorá sa nakazila ako prvá, už s vírusom nastúpila na výletnú loď, v súčasnosti kotviacu pri Kapverdách.
WHO v utorok zároveň oznámila, že Španielsko „prijme“ výletnú loď s podozrením na prípady hantavírusu na palube, čo umožní vyšetrenie a posúdenie rizika pre zostávajúcich pasažierov.
Van Kerkhovová tiež novinárom povedala, že loď zamieri na Kanárske ostrovy. „Spolupracujeme so španielskymi úradmi, ktoré... uviedli, že loď prijmú, aby sa postarali o úplné vyšetrenie, úplné epidemiologické vyšetrenie, dôkladnú dezinfekciu lode a samozrejme, aby posúdili riziko pre cestujúcich, ktorí sú na palube,“ spresnila.
Madrid však oznámil, že zatiaľ neprijal konečné rozhodnutie, či umožní lodi zakotviť na svojom pobreží.
WHO uviedla, že na holandskú výletnú loď MV Hondius už medzičasom nastúpil zdravotnícky personál, aby ľudí z plavidla evakuoval, uviedla stanica Sky News.
Hantavírus je infekcia, ktorú zvyčajne šíria hlodavce, WHO však podľa stanice uviedla, že na základe jej informácií na palube lode nie sú žiadne potkany. Zároveň dodala, že riziko pre širšiu populáciu zostáva nízke.
Firma Oceanwide Expeditions ako prevádzkovateľ holandskej výletnej lode MV Hondius v pondelok potvrdila úmrtie troch cestujúcich. Plavidlo smerovalo z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží. Dvaja ľudia zahynuli na palube a jeden po odchode z nej. WHO v utorok oznámila, že nákaza hantavírusom sa pri laboratórnych testoch potvrdila v dvoch prípadoch. Podozrenie na nákazu podľa nej existuje v piatich ďalších vrátane troch osôb, ktoré medzičasom zomreli.
