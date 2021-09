Hanu Zagorovú po náhlom zhoršení zdravotného stavu odviezla záchranka

Praha 29. septembra (TASR) - Českú speváčku Hanu Zagorovú v noci na stredu previezli do jednej z pražských nemocníc. Podľa informácií televíznej stanice Nova pri jej dome zasahovali záchranári aj policajti. Zagorovej sa náhle zdravotne priťažilo.



Speváčka vlani prekonala koronavírusové ochorenie COVID-19 s ťažkým priebehom, tento rok v lete u nej prepukol postcovidový syndróm. Bezprostredne však nebolo jasné, či s ním súvisel aj nočný prevoz do nemocnice. Zagorovú previezli do Všeobecnej fakultnej nemocnice na Karlovom námestí.



"Vyrážali sme na žiadosť polície, starali sme sa o ženu vo veku 75 rokov, ktorú sme potom pri vedomí odviezli do nemocnice," uviedla hovorkyňa pražskej záchranky Jana Poštová. Polícia podrobnosti pre "citlivosť prípadu" nezverejnila, speváčka však nemala byť nijako zranená.



Jej manžel, slovenský operný spevák Štefan Margita (65), z tohto dôvodu zrušil naplánovaný koncert v Košiciach a urýchlene sa vrátil za Zagorovou do Prahy.



"Štátna filharmónia Košice s poľutovaním oznamuje zrušenie koncertu Štefan Margita 65, ktorý sa mal uskutočniť 30. septembra 2021 v Dome umenia. Príčinou zrušenia sú vážne rodinné dôvody pána Štefana Margitu," oznámila filharmónia na svojej webovej stránke.



Margita podľa spravodajského servera iDNES.cz upresnil, že pre pretrvávajúce zdravotné problémy bola jeho manželke odporučená niekoľkodňová hospitalizácia a lekári pracujú na jej zotavení.



Lekári Zagorovej z dôvodu postcovidového syndrómu odporučili, aby nespievala. Speváčka preto v lete oznámila, že sa neuskutoční žiadny z koncertov naplánovaných do konca októbra. "Je mi to veľmi ľúto," odkázala vtedy svojim priaznivcom Zagorová.