Harris: Írsko podnikne kroky na vracanie migrantov do Británie

Dublin 29. apríla (TASR) – Írsky premiér Simon Harris v nedeľu varoval, že jeho krajina podnikne kroky na zastavenie prílevu žiadateľov o azyl z britského Severného Írska. Dublin podľa neho nedovolí, aby iné krajiny využívali Írsko na riešenie vlastných imigračných problémov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Harrisove vyjadrenia potvrdili správu verejnoprávnej televízie RTÉ, podľa ktorej Írsko zvažuje zmenu zákona s cieľom umožniť navracanie azylantov do Spojeného kráľovstva.



Írska vláda odhaduje, že 80 percent žiadateľov o azyl prichádza do krajiny cez pozemnú hranicu zo Severného Írska. Britský premiér Rishi Sunak to pre nedeľné vysielanie televízie Sky News označil za dôkaz, že plány Londýna na posielanie azylantov do Rwandy majú odstrašujúci účinok.



Harris v reakcii uviedol, že každá krajina má právo na vlastnú migračnú politiku. "Ale určite nemám v úmysle dovoliť, aby migračná politika niekoho iného ovplyvňovala integritu tej našej," povedal. "Táto krajina nebude v žiadnom prípade nikomu ponúkať únik z vlastných migračných problémov," vyhlásil.



Írska ministerka spravodlivosti Helen McEnteeová podľa Harrisa v utorok predloží návrh legislatívnych zmien na zavedenie novej návratovej politiky.



McEnteeová v pondelok navštívi Londýn. Očakáva sa, že bude o tejto záležitosti hovoriť s britským ministrom vnútra Jamesom Cleverlym.



Kontroverzný plán britskej vlády na deportovanie nelegálnych migrantov do africkej Rwandy pred týždňom prešiel parlamentom. Sunak dúfa, že odradí migrantov od snahy dostať sa do Británie na malých člnoch cez Lamanšský prieliv.