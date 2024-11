Harrisová a Biden plánujú zavolať víťaznému Trumpovi

Washington 6. novembra (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová plánuje v stredu zavolať Donaldovi Trumpovi a uznať svoju porážku v prezidentských voľbách, informovala televízna stanica NBC News s odvolaním sa na dvoch Harrisovej asistentov.



Verejný prejav by mala neúspešná demokratická kandidátka predniesť v stredu o 22.00 h nášho času, uviedli dva anonymné zdroje pre agentúru Reuters. Podľa NBC News sa očakáva, že vystúpi na Howardovej univerzite vo Washingtone, kde v minulosti študovala.



Víťaznému republikánskemu kandidátovi Trumpovi plánuje zavolať aj súčasný prezident Joe Biden, ktorý sa chce neskôr vyjadriť k výsledkom volieb aj verejne. Bezprostredne nebol známy čas jeho prejavu.



Víťazstvo Trumpa v kľúčovom štáte Wisconsin ho posunulo nad hranicu 270 hlasov voliteľov potrebných na získanie prezidentského úradu. Podľa informácií novín The New York Times a Politico získal Trump k 16.30 h SEČ 277 hlasov voliteľov oproti Harrisovej 224 hlasom. V niekoľkých štátov ešte všetky hlasy neboli spočítané. V celonárodnom hlasovaní vedie Trump o viac ako päť miliónov hlasov.



Američania zvolili Donalda Trumpa za 47. prezidenta Spojených štátov a do Bieleho domu sa tak vráti po štyroch rokoch. V roku 2020 prehral prezidentské voľby s Bidenom a odmietol sa zmieriť s porážkou – viackrát spochybnil výsledky volieb a vyvolal násilný útok na Kapitol zo 6. januára 2021.