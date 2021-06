Harrisová a Obrador hovorili o spolupráci pri riešení migrácie

Mexiko 8. júna (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová a mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v utorok v Mexiku hovorili o spolupráci v oblasti migrácie. Informovali o tom agentúra AFP a mexický denník El Financiero na svojej webovej stránke.



Harrisovej návšteva má za cieľ riešiť situáciu s migráciou do USA z oblasti Strednej Ameriky, píše AFP.



"Chystáme sa hovoriť o záležitostiach migrácie a riešiť jej príčiny," povedal López Obrador.



Harrisová povedala, že obyvateľom Strednej Ameriky chce dať "pocit nádeje", že ich životy sa zlepšia aj v ich krajinách.



Upozornila však, že situácia sa nedá vyriešiť rýchlo. "Okamžitú návratnosť neuvidíme, uvidíme však pokrok," povedala.



Americké úrady podľa svojich vyjadrení počas apríla tohto roka na hraniciach s Mexikom zadržali takmer 180.000 ľudí, čo je najviac za obdobie posledných 15 rokov, píše AFP.



Harrisová a López Obrador sa 7. mája počas virtuálneho rokovania zaviazali k spolupráci pri riešení základných príčin nelegálnej migrácie do Spojených štátov.



Americký prezident Joe Biden v marci Harrisovú poveril riešením otázky prisťahovalectva. V tejto súvislosti začiatkom júna vycestovala do Mexika aj Guatemaly, ktorú navštívila v pondelok.



S guatemalským prezidentom Alejandrom Giammatteim hovorila o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii a korupcii.