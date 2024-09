Harrisová a Trump sa pripravujú na prvú spoločnú TV debatu

Washington 9. septembra (TASR) - Najnovšie prieskumy verejnej mienky zverejnené v USA krátko pred televíznou debatou kandidátov prezidentských volieb opäť potvrdzujú, že súboj Kamaly Harrisovej a Donalda Trumpa v novembrových voľbách bude veľmi tesný. Ich prvú spoločnú televíznu debatu odvysiela televízia ABC v noci na stredu, informuje TASR.



Ako v pondelok napísala agentúra DPA, z prieskumu, ktorý medzi 3. a 6. septembrom uskutočnili denník New York Times a Sienna College a bol zverejnený v nedeľu, vyplýva, že na federálnej úrovni Trump vedie nad Harrisovou o jeden percentuálny bod (48 proti 47 percentám hlasov).



Pre Harrisovú z toho vyvstáva niekoľko varovných signálov - okrem iného aj ten, že je poznateľná pre 71 percent respondentov, zatiaľ čo o Trumpovi vie všetko potrebné až 90 percent voličov.



Analytici citovaní agentúrou DPA konštatujú, že Trump má po odstúpení prezidenta Joea Bidena z kampane za sebou ťažký mesiac, ale jeho podpora ostáva stabilná. Fakt, že sa miera jeho podpory neznížila, by mal byť pre Harrisovej tím ďalším varovným signálom.



Výsledky najnovšieho prieskumu pútajú v USA pozornosť, pretože prvýkrát po mesiaci vykazujú prvenstvo pre Trumpa. V tejto fáze sa však nedá s istotou deklarovať, či podpora pre Harrisovú ochabla, alebo či ide len o pokles nadšenia, ktorý vyvolala jej kandidatúra - alebo kombináciu oboch týchto faktorov. DPA doplnila, že zistiť by sa to dalo pomocou ďalších prieskumov a tie budú až po spomínanej televíznej debate.



Spravodajská televízia CNN analyzovala viaceré prieskumy verejnej mienky vykonané po zjazde Demokratickej strany v auguste, ktoré naznačovali tesný súboj medzi 59-ročnou Harrisovou a 78-ročným Trumpom: podľa týchto prieskumov má Harrisová u potenciálnych voličov 49-percentnú podporu, zatiaľ čo Trump 47-percentnú.



V komplikovanom americkom volebnom systéme sú takéto prieskumy len jedným z ukazovateľov nálad a preferencií voličov. Väčšina pozorovateľov sa zameriava na takzvané swing states, kde sú šance dvojice kandidátov vyrovnané a ku ktorým patria Michigan, Wisconsin, Pensylvánia a niekoľko ďalších.



Analytik Nate Cohn súčasne upozornil, že ak je rozdiel medzi Harrisovou a Trumpom na federálnej úrovni malý, celkovo môže dostať viac hlasov jeden kandidát, ale v zbore voliteľov si ich zabezpečí viac druhý. Cohnov kolega Nate Silver argumentoval prezidentskými voľbami z roku 2016, keď kandidátka demokratov Hillary Clintonová získala viac hlasov v ľudovom hlasovaní, ale menej hlasov voliteľov, a preto vo voľbách s Trumpom prehrala.



Podľa Silvera Harrisová bude musieť vyhrať ľudové hlasovanie so štvorbodovým náskokom, aby si bola istá, že Trumpa porazí.