Harrisová aj Trump majú po sčítaní v Dixville Notch po tri hlasy

Washington 5. novembra (TASR) - V malej komunite Dixville Notch v americkom štáte New Hampshire v utorok oznámili prvé výsledky prezidentských volieb v Spojených štátoch. Obaja kandidáti, Kamala Harrisová a Donald Trump, tam získali po tri hlasy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Volebné miestnosti v Dixville Notch pri hraniciach s Kanadou na severovýchode USA sa otvorili o polnoci miestneho času (06.00 h SEČ). Komunita má len šesť registrovaných voličov - štyroch republikánov a dvoch nezaradených. Ich volebná účasť dosiahla 100 percent.



Hlasovaním v tejto malej obci v New Hampshire sa začal deň volieb amerického prezidenta, respektíve prezidentky. V súboji o Biely dom sa stretáva súčasná demokratická viceprezidentka USA Kamala Harrisová a republikánsky exprezident Donald Trump.



Hoci je oficiálnym termínom tohtoročných volieb 5. november, v predstihu stihlo svoj hlas jednému z kandidátov odovzdať približne 80 miliónov ľudí, vyplýva z údajov.



O víťazovi rozhodne na základe výsledkov volieb zbor voliteľov, v ktorom má každý štát určený počet hlasov. Celkovo ich je 538 a úspešný kandidát musí získať viac ako polovicu, teda najmenej 270 hlasov. Najviac voliteľov, až 54, má Kalifornia.



Najväčšia pozornosť sa však v amerických voľbách sústredí na takzvané swing states, kde sú šance oboch kandidátov na víťazstvo mimoriadne vyrovnané. Do tejto skupiny tento rok patrí sedem štátov: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin.



Prvé volebné miestnosti sa zatvoria na východe štátu Kentucky a vo väčšine štátu Indiana - už o 18.00 h miestneho času (v stredu 00.00 h SEČ).