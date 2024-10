Do volieb zostávajú dva týždne, Harrisová aj Trump pokračujú v kampani

Washington 22. októbra (TASR) - Do prezidentských volieb v Spojených štátoch amerických zostávajú dva týždne a volebné tímy oboch kandidátov podľa agentúry AFP vynakladajú stovky miliónov eur v snahe presvedčiť nerozhodnutých občanov. V utorok sa bude republikánsky exprezident Donald Trump prihovárať voličom latinskoamerického pôvodu, zatiaľ čo jeho súperku, demokratickú viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú, čaká rozhovor pre televíznu stanicu NBC, píše TASR.



Voľby sú vypísané na 5. novembra, no vo viacerých amerických štátoch prebieha tzv. predčasné hlasovanie - poštou alebo osobne. Podľa prieskumov verejnej mienky bude súboj o Biely dom veľmi tesný - Harrisová aj Trump v nich získavajú relatívne rovnakú podporu. Trumpovi však v poslednom čase pripisujú mierny náskok, no vždy v rámci štatistickej chyby.



Bez ohľadu na výsledok sa tieto voľby podľa AFP zapíšu do americkej histórie. Buď si totiž Američania zvolia vôbec prvú prezidentku alebo prvý raz človeka odsúdeného za trestný čin.



Po tom, čo sa súčasný americký prezident Joe Biden (81) v lete rozhodol v už rozbehnutej kampani napokon neuchádzať sa o oficiálnu kandidatúru Demokratickej strany, je 78-ročný Trump teraz najstarším kandidátom v dejinách Spojených štátov, ktorého nominovala jedna z hlavných strán. Harrisová cez víkend oslávila 60. narodeniny.



Harrisovú v kampani v utorok opäť podporí demokratický exprezident Barack Obama, ktorý má v pláne zhromaždenia v dvoch zo siedmich kľúčových amerických štátov - Wisconsin a Michigan.



Trump sa zase zúčastní na diskusii s latinskoamerickými voličmi na Floride. Neskôr sa presunie do Severnej Karolíny na podujatie, ktoré má byť venované ekonomickým záležitostiam.



AFP však poznamenáva, že Trump sa iba málokedy na svojich zhromaždeniach drží vopred stanovených tém. Za to si vyslúžil kritiku v posledných týždňoch, keď viedol siahodlhé monológy a napríklad navrhol v prípade chaosu počas volebného dňa nasadiť "Národnú gardu alebo v krajnom prípade aj armádu proti... radikálnym ľavicovým šialencom", ktorých považuje za najväčšiu hrozbu pre verejný poriadok počas hlasovania.