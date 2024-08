Harrisová: Americkí voliči sú pripravení na novú cestu vpred

Savannah 30. augusta (TASR) – Prezidentská kandidátka amerických demokratov Kamala Harrisová vo štvrtok povedala, že voliči v USA sú pripravení na "novú cestu vpred" a chcú prekonať rozdeľovanie krajiny, ktoré podľa nej spôsobuje jej republikánsky súper Donald Trump. Obhajovala tiež zmeny niektorých svojich liberálnych postojov, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Harrisová sa vyjadrila v prvom "veľkom" televíznom rozhovore svojej predvolebnej kampane, ktorý spolu so svojím viceprezidentským kandidátom Timom Walzom poskytla televízii CNN.



V interview sa podľa AFP snažila zaujať stredovú pozíciu v snahe osloviť centristických voličov. Zdôraznila, že v prípade víťazstva v novembrových voľbách by postupovala tvrdo voči nelegálnej migrácii a podporila by kontroverznú ťažbu ropy a zemného plynu tzv. hydraulickým štiepením – no neopustila by svoje dlhodobé liberálne hodnoty.



"V prvom rade je jednou z mojich najvyšších priorít urobiť, čo môžeme, na posilnenie a podporu strednej triedy," povedala. "Keď sa pozriem na túžby, ciele, ambície Američanov, myslím si, že ľudia chcú novú cestu vpred."



Súčasná viceprezidentka vyhlásila, že Trump presadzuje agendu a atmosféru, ktorá "oslabuje charakter a silu toho, kým sme ako Američania, a skutočne rozdeľuje krajinu".



"Myslím si, že ľudia sú v tomto pripravení obrátiť list," uviedla.



Priblížila tiež, že do svojho kabinetu by vymenovala aj republikána, hoci konkrétne meno nespomenula.



V ďalšej z horúcich otázok na americkej politickej scéne vyzvala na prímerie v Pásme Gazy, dodala však, že by nezmenila prístup prezidenta Joea Bidena voči kľúčovému spojencovi USA Izraelu, čo sa týka aj dodávok zbraní.



Republikáni kritizovali Harrisovú za to, že neposkytla žiadne interview, odkedy Biden pred takmer šiestimi týždňami stiahol svoju opätovnú prezidentskú kandidatúru. Spolu s Walzom, guvernérom štátu Minnesota, sa stále predstavujú voličom a čelia tlaku, aby konkretizovali svoj volebný program.



Trump sa vo štvrtok počas kampane zameral na zmeny v Harrisovej postojoch a označil ju za "najväčšiu obracačku". "Nezdá sa mi ako líderka," uviedol na mítingu v štáte Michigan. "Teraz hovorí, 'Ach, chceme vybudovať silnú hranicu'. Kde bola tri a pol roka," vyhlásil.



Harrisová a Trump sa stretnú v prvej debate prezidentských kandidátov 10. septembra vo Filadelfii.