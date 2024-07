Harrisová: Bidenove výsledky nemajú v modernej histórii USA obdobu

Washington 22. júla (TASR) - Dosiahnuté výsledky amerického prezidenta Joea Bidena nemajú v modernej histórii Spojených štátov obdobu. V pondelok to vyhlásila viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorú Biden podporil ako nominantku Demokratickej strany do tohtoročných prezidentských volieb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Harrisová sa takto vyjadrila počas svojho prvého verejného vystúpenia deň po tom, čo sa Biden v nedeľu stiahol z novembrového súboja o Biely dom. Uviedol, že zostane vo funkcii prezidenta USA a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA do januára 2025, keď sa mu skončí funkčné obdobie.



"Náš prezident Joe Biden tu dnes chcel byť. Cíti sa oveľa lepšie, rýchlo sa zotavuje (z covidu) a teší sa na návrat do úradu. A ja by som o ňom chcela povedať niekoľko viet. To, čo Joe Biden dosiahol za uplynulé tri roky, nemá v modernej histórii obdobu," povedala Harrisová, čím si vyslúžila potlesk od športovcov zhromaždených v Bielom dome. O svojej kandidatúre sa v prejave nezmienila.



Biely dom medzičasom oznámil, že po podujatí sa Harrisová presunie do štátu Delaware, aby sa stretla so svojím tímom zodpovedným za vedenie prezidentskej kampane. Na kampaň sa podľa denníka New York Times v priebehu uplynulých 24 hodín vyzbieralo vyše 50 miliónov dolárov.



Harrisovú okrem Bidena v kandidatúre podporili viacerí významní členovia Demokratickej strany, volení zástupcovia aj politické organizácie. Je medzi nimi guvernér Marylandu Wes Moore aj guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, ktorej meno sa skloňuje v súvislosti s možnou kandidatúrou na viceprezidentku.



Demokratická strana si prezidentského kandidáta oficiálne vyberie na nominačnom zjazde, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 22. augusta v Chicagu.