Harrisová chce vytvoriť radu poradcov z oboch politických strán

Scottsdale 12. októbra (TASR) - Viceprezidentka a demokratická kandidátka na post prezidenta USA Kamala Harrisová v piatok vyhlásila, že by v prípade svojho zvolenia vo voľbách 5. novembra vytvorila radu poradcov z oboch politických strán, ktorí by jej poskytovali spätnú väzbu k politike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Harrisová tiež uviedla, že do svojho kabinetu dosadí republikána.



"Nechcem ľudí, ktorí by mi len prikyvovali. Chcem ľudí, ktorí prídu s nápadmi," povedala Harrisová počas prejavu na podujatí v Arizone pre republikánov, ktorí podporujú jej kampaň. "Vytvorím preto radu pozostávajúcu zo zástupcov oboch strán, aby sme mohli dať tomuto bodu nejakú štruktúru. A robiť prácu, ktorá je dôležitá," dodala.



Harrisová strávila stredu až piatok kampaňovaním v Nevade a Arizone, ktoré patria k tým štátom americkej Únie, kde sa bude rozhodovať o výsledku volieb.



Nedávny prieskum agentúry Reuters ukázal, že Harrisová vedie nad svojím republikánskym rivalom Donaldom Trumpom o 3 percentuálne body, v pomere 46 ku 43 percentám.