Harrisová hlasovala v predstihu poštou

Detroit 3. novembra (TASR) – Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v nedeľu oznámila, že odovzdala svoj hlas v tohtoročných voľbách v USA v predstihu. Urobila tak poštou, ktorou zaslala hlasovací lístok do svojho domovského štátu Kalifornia. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.



"Práve som vyplnila svoj poštový hlasovací lístok," povedala nominantka Demokratickej strany v prezidentských voľbách novinárom počas kampane v kľúčovom štáte Michigan s tým, že lístok je "na ceste do Kalifornie".



Prezident USA Joe Biden hlasoval tiež – rovnako ako milióny Američanov – vopred, a to v pondelok vo svojom domovskom štáte Delaware. Biden, ktorý sa v júli vzdal opätovnej kandidatúry, volil Harrisovú a pred novinármi sa vyjadril, že je presvedčený o jej víťazstve.



Oficiálnym dňom volieb je budúci utorok 5. novembra. Možnosť hlasovať v predstihu – osobne alebo korešpondenčne – už využilo viac ako 76 miliónov Američanov, vyplýva z najnovších údajov centra Floridskej univerzity pre sledovanie volieb. Ich počet sa blíži k polovici z celkového počtu 160 miliónov hlasov odovzdaných vo voľbách v roku 2020, v ktorých bola účasť najvyššia za viac než storočie.



Súperom demokratky Harrisovej vo voľbách budúceho prezidenta Spojených štátov je republikánsky kandidát a bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump. Prieskumy naznačujú tesný súboj.