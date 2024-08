Harrisová: Kampaň je bojom o budúcnosť

Filadelfia 7. augusta (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je nominantkou Demokratickej strany za kandidátku vo voľbách prezidenta USA, v utorok večer vo Filadelfii oficiálne predstavila guvernéra štátu Minnesota Tima Walza ako svojho kandidáta na post viceprezidenta.



Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa Harrisová a Walz objavili na verejnosti ako volebný tandem, doplnila americká spravodajská televízia CNN s tým, že ich vyzývateľmi vo voľbách budú republikánsky exprezident Donald Trump a jeho kandidát na viceprezidenta James David Vance.



Harrisová vo svojom prejave ozrejmila dôvody, pre ktoré si za viceprezidenta vybrala práve guvernéra Minnesoty. Uviedla, že odo dňa, keď ohlásila svoju kandidatúru, chcela nájsť partnera a lídra, ktorý by jej pomohol zjednotiť americký národ a posunul ho vpred, ktorý by bol "bojovníkom za strednú triedu" a vlastencom.



Viceprezidentka sa pred zhromaždenými priaznivcami vyjadrila, že Walz je "viac ako guvernér": predstavila ho aj ako manžela a otca, veterána, kongresmana, stredoškolského učiteľa a futbalového trénera. "A o 91 dní bude národ poznať trénera Walza ako viceprezidenta Spojených štátov," povedala Harrisová.



Podľa Harrisovej bol Walz tým typom učiteľa a mentora, "o akom sníva každé dieťa v Amerike". Dodala, že Walz ľudí vždy inšpiruje, aby šli za svojimi snami, a snaží sa, aby zažili pocit spolupatričnosti. Harrisová vyjadrila presvedčenie, že Walz bude taký aj ako viceprezident.



Harrisová - už ako oficiálna nominantka Demokratickej strany - povedala, že jej predvolebná kampaň sa nezameriava len na porážku bývalého prezidenta Trumpa v novembrových voľbách, ale je aj "bojom o budúcnosť". Objasnila, že bojuje za dostupné bývanie, zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o deti.



"Bojujeme za budúcnosť, v ktorej znížime ceny, ktoré sú stále príliš vysoké, a znížime životné náklady pre americké rodiny, aby mali šancu nielen prežiť, ale aj polepšiť si," povedala.



Walz vo svojom príhovore k zhromaždeným vyhlásil, že sa "nevie dočkať" debaty so svojím republikánskym oponentom JD Vanceom, na čo publikum reagovalo potleskom a ováciami.



Vo svojom prejave Walz kritizoval nielen Vancea, ale aj výsledky dosiahnuté Trumpovou administratívou v oblasti ekonomiky a napadol i Trumpove tvrdenia o údajnom znížení zločinnosti za jeho vlády. O Trumpovi tiež povedal, že nevie nič o službe ľuďom, "pretože slúži len sám sebe" a "zasieva chaos a rozdelenie".



Jednou z tém Walzovho prejavu boli aj osobné slobody vrátane reprodukčných práv, pričom hovoril aj o skúsenosti svojej vlastnej rodiny pri liečbe neplodnosti, ktorú s manželkou podstúpili a narodila sa im dcéra Hope.



Kritizoval republikánov, že hovorievali o slobode, ale "teraz sa ukazuje, že tým mysleli, že vláda by mala mať možnosť napadnúť ordináciu vášho lekára". Dodal, že v Minnesote "rešpektujeme svojich susedov a ich osobné rozhodnutia, aj keď by sme sa my sami nerozhodli rovnako". Pripomenul, že stále platí, nech sa každý v prvom rade stará o seba.



Harrisová získala prezidentskú nomináciu Demokratickej strany na základe výsledkov virtuálneho hlasovania delegátov Demokratickej strany, ktoré sa konalo od minulého štvrtka do pondelka, keď aj boli oznámené jeho výsledky. Podľa nich Harrisová získala 99 percent hlasov delegátov.



Harrisová, ktorá má afroamerický aj ázijský pôvod, sa stala prvou prezidentskou kandidátkou demokratov inej ako bielej farby pleti. Nomináciu oficiálne prijme na zjazde strany, ktorý sa bude konať 19. až 22. augusta v Chicagu.



Správy o tom, že ako kandidáta na viceprezidenta si vybrala Walza, sa objavili v utorok.



Guvernér štátu Minnesota ležiaceho na americkom Stredozápade si pozornosť Demokratickej strany podľa britskej stanice BBC získal svojím prívetivým štýlom a schopnosťou zasadiť rétorické údery republikánskemu kandidátovi Donaldovi Trumpovi bez toho, aby pôsobil príliš agresívne.



Práve Walz dal bývalému prezidentovi USA a svojmu protikandidátovi J. D. Vanceovi nálepku "divní", ktorá sa v priebehu niekoľkých dní stala mantrou strany a prebral ju aj Harrisovej tím, uvádza BBC.