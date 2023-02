Harrisová na Nicholsovom pohrebe žiadala schváliť policajnú reformu

Memphis 2. februára (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyzvala americký Kongres, aby schválil dlhoočakávanú policajnú reformu. Urobila to počas príhovoru na pohrebe Afroameričana Tyrea Nicholsa, ktorý zomrel v januári na následky bitky od policajtov v Memphise. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Na stredajšom pohrebe sa zúčastnili príbuzní a priatelia toto muža. "Smútime spolu s vami a obyvatelia našej krajiny s vami smútia tiež," povedala Harrisová.



Zbitie Nicholsa počas dopravnej kontroly označila za násilný čin, ktorý bol v rozpore s poslaním polície zaisťovať verejnú bezpečnosť. Americký Kongres vyzvala, aby s ohľadom na tento aj ďalšie podobné prípady konečne schválil reformu policajných zložiek. "Nesmieme to odkladať...," povedala.



Viceprezidentka konkrétne vyzývala členov amerického Kongresu na prijatie návrhu zákona, ktorý predložila Demokratická strana v reakcii na násilnú smrť Afroameričana Georgea Floyda z mája 2020.



Tzv. George Floyd Justice and Policing Act bol predložený už pred dvoma rokmi - vo februári 2021. Podľa navrhovateľov by mal zamedziť pochybeniam pri výkone policajnej služby policajtov, eliminovať rasizmus a používanie nadmernej sily. Zákon ešte v ten istý rok schválila Snemovňa reprezentantov, ale pre nesúhlas republikánov sa ho nepodarilo odsúhlasiť v Senáte.



Tyrea Nicholsa zastavila polícia 7. januára pre údajný dopravný priestupok. Videozáznam z následného zákroku zachytáva, ako piati policajti tmavej pleti do Nicholsa kopú a udierajú ho päsťami bez ohľadu na jeho nárek. O tri dni neskôr Nichols zomrel v nemocnici.



Piatich policajtov v súvislosti s prípadom prepustili zo služby a obvinili z vraždy.