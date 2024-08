Harrisová na úvod zjazdu demokratov poďakovala prezidentovi Bidenovi

Chicago 20. augusta (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyjadrila v pondelok na úvod zjazdu Demokratickej strany v Chicagu "večnú vďačnosť" prezidentovi USA Joeovi Bidenovi. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Chcem začať ocenením nášho úžasného prezidenta Joea Bidena... Joe, ďakujem ti za tvoje historické vodcovstvo, za tvoju celoživotnú službu nášmu národu," povedala Harrisová.



Pred očakávaným rozlúčkovým prejavom Bidena na zjazde Demokratickej strany po jeho rozhodnutí odstúpiť z volebnej kampane pred novembrovými voľbami hlavy štátu privítali Harrisovú na úvod zjazdu tisícky delegátov.



Očakáva sa, že úradujúca viceprezidentka USA, ktorá s kľúčovým prejavom na zjazde podľa očakávania vystúpi vo štvrtok, oficiálne prijme nomináciu do tohtoročných prezidentských volieb, píše Reuters.



Samotný Biden napriek niektorým tvrdeniam, že je stále nahnevaný v súvislosti so svojím núteným odstúpením z kampane, uviedol, že je so svojím rozhodnutím vyrovnaný. Potvrdil to aj počas zvukovej skúšky na mieste konania zjazdu v Chicagu.



Otvárací deň zjazdu demokratov však zatienili protesty demonštrantov proti vojne v Pásme Gazy. Tisícky z nich pochodovali cez Chicago a menšia skupina približne 100 demonštrantov prelomila kovové bariéry centra, kde sa koná zjazd. Vo vstupe do vnútorného kordónu im napokon zabránila polícia v modrých helmách a so štítmi.



Aktivisti už predtým vyzvali na masové demonštrácie tento týždeň proti podpore administratívy Bidena a Harrisovej pre Izrael v jeho vojne proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas. Vojna vypukla 7. októbra po vlaňajšom bezprecedentnom útoku palestínskych militantov na Izrael.



V prvý deň zjazdu vystúpila pred delegátmi aj bývalá americká ministerka zahraničných vecí i prvá dáma USA Hillary Clintonová, ktorú vo voľbách v roku 2016 porazil republikán Donald Trump.



Ocenila 81-ročného Bidena, že do Bieleho domu priniesol slušnosť, dôstojnosť a kompetentnosť. A teraz píšeme novú kapitolu amerického príbehu... Kamala má charakter, skúsenosti a víziu na to, aby nás viedla vpred," dodala Clintonová.



Samotný Trump sa v čase konania zjazdu demokratov na seba pokúsil upútať pozornosť mítingom v štáte Pennsylvánia, kde v pondelok poukázal na "bláznovstvo" svojej protikandidátky Harrisovej a uviedol o nej, že "nemá potuchy, čo stvára" v ekonomike. Počas týždňa má Trump naplánované mítingy aj v Michigane, Severnej Karolíne a Arizone.