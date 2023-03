Harrisová nazvala prezidentku Tanzánie šampiónkou demokracie

Dar es Salaam 30. marca (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová počas štvrtkovej návštevy Tanzánie označila prezidentku Samiu Suluhu Hassanovú za "šampiónku" demokracie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Viceprezidentka Harrisová, prvá žena a zároveň aj prvá Američanka černošského a ázijského pôvodu na tomto poste, vystúpila po boku Hassanovej, ktorá je prvou ženou v tejto funkcii v Tanzánii.



Uviedla, že počas svojej návštevy tejto východoafrickej krajiny budú diskutovať o demokracii, dobrom vládnutí, dlhodobom hospodárskom raste a klimatickej kríze.



"Pokiaľ ide o hospodársky rast, dobrá správa vecí verejných poskytuje predvídateľnosť, stabilitu a pravidlá, do ktorých musia podniky investovať," povedal Harrisová.



Nedávne rozhodnutia Tanzánie, ako zrušenie zákazu zhromaždení opozície a podpora väčšej slobody tlače, označila za "dôležité a zmysluplné kroky" smerujúce k demokratickým reformám. Hassanová sa dostala k moci ako členka vládnucej strany a zrušila niektoré z represívnejších nariadení.



Hassanová sa stala prezidentkou v marci 2021 po úmrtí svojho predchodcu, autoritárskeho lídra Johna Magufuliho.



Harrisová si vo štvrtok tiež položením venca uctila pamiatku obetí teroristického útoku proti veľvyslanectvu USA z roku 1998 v hlavnom meste Dar es Salaam.



Islamisti napojení na al-Káidu vtedy simultánne zaútočili na veľvyslanectvá USA v Dar es Salaame a kenskom Nairobi. O život celkovo prišlo viac ako 200 ľudí a ďalších vyše 5000 utrpelo zranenia.



Harrisová do Tanzánie pricestovala v stredu večer z Ghany. V piatok odcestuje do Zambie. Ide o súčasť snáh zameraných na posilnenie vplyvu USA v Afrike, kde presadzujú svoje vlastné záujmy Čína a Rusko. Naspäť do Washingtonu by mala odcestovať v nedeľu.