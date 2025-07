Harrisová nebude v roku 2026 kandidovať na post guvernérky Kalifornie

Washington 31. júla (TASR) - Bývalá demokratická viceprezidentka Spojených štátov Kamala Harrisová v stredu vyhlásila, že sa v roku 2026 nebude uchádzať o mandát guvernérky štátu Kalifornia. Harrisová si tak podľa svetových tlačových agentúr ponecháva otvorenú možnosť zabojovať o nomináciu do prezidentských volieb v roku 2028, píše TASR.



„Vážne som premýšľala o tom, či požiadam obyvateľov Kalifornie o privilégium slúžiť ako ich guvernérka. Milujem tento štát, jeho ľudí a jeho nádej. Je to môj domov. Ale po hlbokom zamyslení sa som sa rozhodla, že v týchto voľbách nebudem kandidovať na guvernérku,“ vyhlásila Harrisová.



„Nateraz moje vedenie a verejná služba nebude spočívať vo volenej funkcii. Teším sa na to, keď sa vrátim a budem načúvať americkému ľudu, pomôžem zvoleniu demokratov v celej krajine, ktorí budú nebojácne bojovať a v nasledujúcich mesiacoch sa s vami podelím o ďalšie podrobnosti o mojich plánoch,“ dodala.



Agentúra Reuters uvádza, že sa Harrisová od prehry v prezidentských voľbách s republikánom Donaldom Trumpom v roku 2024 drží relatívne v úzadí. Súčasný kalifornský guvernér Gavin Newsom slúžiaci od roku 2019 sa o svoj tretí mandát podľa amerického práva už nemôže uchádzať.



Záujem o funkciu guvernéra prejavil demokrat a bývalý minister zdravotníctva Xavier Becerra alebo niekdajšia poslankyňa Katie Porterová. Voľby sa uskutočnia 3. novembra 2026.