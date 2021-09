Harrisová: Obete letu 93 stelesňujú hrdinstvo, jednotu a silu

Shanksville 11. septembra (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v sobotu v prejave v obci Shanksville poukázala, tak ako exprezident George W. Bush pred ňou, na názorovú rozdelenosť Ameriky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Spomienkový obrad pri Národnom pamätníku v Shanksville v štáte Pensylvánia sa konal pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov z 11. septembra 2001 na USA, keď bol šéfom Bieleho domu Bush. Pri spomínanej obci sa do poľa zrútilo štvrté dopravné lietadlo unesené teroristami z extrémistickej organizácie al-Káida, ktorých premohli cestujúci na palube stroja.



Harrisová mimoriadne ocenila, ako sa pasažieri letu 93 "v priebehu minút a za tých najzúfalejších okolností spojili a konali ako jeden človek", keď sa pokúsili prevziať kontrolu nad lietadlom.



"Po dnešku dúfam a modlím sa..., aby sme si uctili ich jednotu tým, že posilníme naše vzájomné putá," povedala. A vyjadrila obdiv nad ich hrdinstvom a odvahou.



"Na 20. výročie, v tento slávnostný deň spomínania sa musíme pýtať sami seba, áno, musíme sa obzrieť späť - v záujme našich detí, v záujme ich detí. A z toho istého dôvodu sa musíme pozerať do budúcnosti. Pretože som presvedčená, že práve za to bojovalo 40 pasažierov a členov posádky - za ich a našu budúcnosť," uviedla Harrisová, ktorú citovala televízia CNN.



Podľa nej je jednota v Amerike možná a nevyhnutná.



Lietadlo Boeing 757, let 93 americkej spoločnosti United Airlines, viezlo 40 ľudí a štyroch únoscov z mesta Newark do San Francisca. Cestujúci zápasili z únoscami a snažili sa im zabrániť, aby s lietadlom narazili do zamýšľaného cieľa, údajne ním mal byť Kapitol, teda budova Kongresu vo Washingtone.