Harrisová odmieta Trumpove hry o dátume a mieste televíznej debaty

Washington 4. augusta (TASR) - Štáb viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej označil oznámenie republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa o zmene rozvrhu predvolebných televíznych debát za dôkaz, že Trumpov tím je "vystrašený".



Ako informovala agentúra AP, Trump v noci na sobotu v príspevku na svojej platforme Truth uviedol, že je ochotný diskutovať s Harrisovou 4. septembra na konzervatívnej stanici Fox News. Účasť na predtým plánovanej a dohodnutej debate na stanici ABC Trump odmietol.



Podľa Harrisovej tímu by sa však Trump mal držať pôvodne plánovaného termínu debaty, ktorý bol stanovený na 10. septembra ešte v čase, keď Trumpovým súperom vo voľbách bol úradujúci prezident Joe Biden.



Trump "sa snaží vycúvať z debaty, s ktorou už súhlasil, a beží priamo do Fox News, aby ho zachránila," uviedol vo vyhlásení riaditeľ komunikácie Harrisovej tímu Michael Tyler. Trump podľa neho "musí prestať s hrami a zúčastniť sa na diskusii, ku ktorej sa už zaviazal (a to) 10. septembra."



Aj Kamala Harrisová vo svojom statuse na sieti X Trumpom avizovanú zmenu odmietla a napísala, že 10. septembra bude v štúdiu ABC a že dúfa, že tam uvidí aj Trumpa.



Biden svoju kandidatúru na druhé funkčné obdobie stiahol 21. júla - necelý mesiac po svojom veľmi nepresvedčivom vystúpení v televíznej debate proti Trumpovi.



Po Bidenovom odstúpení z predvolebnej kampane Trumpov hovorca Steven Cheung uviedol, že je "nevhodné" ponechať druhú debatu naplánovanú pre ABC - kanál, ktorý bývalý republikánsky prezident obviňuje zo šírenia "falošných správ".



Podľa republikánskeho miliardára by sa jeho duel s Harrisovou, ktorý odvysiela televízia Fox News, uskutočnil v Pensylvánii a pred publikom. Trump objasnil, že dátum 4. septembra je "praktický a vhodný", keďže je to tesne pred začiatkom predčasného hlasovania v prezidentských voľbách.



Televízia Fox News na svojej webovej stránke potvrdila, že debata sa uskutoční pred živým publikom a bude sa riadiť podobnými pravidlami ako debata Trump - Biden, ktorú 27. júna organizovala televízia CNN.



Agentúra AP doplnila, že kým Trump sa snaží udržať si svojich voličov i prvé miesto v prieskumoch, Harrisová sa teší z pozitívnej dynamiky: výsledky v prieskumoch verejnej mienky má lepšie ako Biden, obnovuje sa aj mobilizácia demokratov a fundraising je v plnom prúde.



Trump má v sobotu predvolebný míting v Atlante v štáte Georgia, kde pred publikum predstúpi v sprievode svojho kandidáta na viceprezidenta J. D. Vancea.



Podujatie sa má konať na rovnakom mieste, aké si v utorok vybrala Harrisová na míting, ktorý prilákal davy ľudí.



Harrisová má už de facto isté, že sa stane prezidentskou kandidátkou Demokratickej strany, keďže v online hlasovaní získala podporu viac ako polovice delegátov. Oficiálne by nomináciu mala prijať po tom, ako sa na budúci pondelok uzavrie hlasovanie delegátov. V najbližších dňoch má oznámiť aj meno človeka, ktorý sa v prípade jej zvolenia do prezidentského úradu stane viceprezidentom USA.