Harrisová označila správu o Bidenovej pamäti za politicky motivované

Washington 10. februára (TASR) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v piatok napadla správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura, spochybňujúcu pamäť prezidenta Joea Bidena a označila ju za prácu na politickú objednávku. TASR on tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"To, akým spôsobom je vystupovanie prezidenta v tejto správe charakterizované, nemôže byť vzdialenejšie od skutočnosti a je jasne politicky motivované," vyhlásila Harrisová v reakcii na uvedenú správu.



Harrisová, ktorá same je bývalou vrchnou prokurátorkou, uviedla, že poznámky o Bidenovej mentálnej bystrosti v správe sú "bezdôvodné, nepresné a nevhodné".



Hur vyše roka vyšetroval, ako sa približne dve desiatky dokumentov ocitli v Bidenovom dome v meste Wilmington v americkom štáte Delaware a tiež jeho niekdajšej kancelárii vo Washingtone. Vo svojej správe konštatuje, že Biden si úmyselne ponechal prísne tajné dokumenty aj po tom, čo sa skončilo jeho funkčné obdobie ako viceprezidenta v administratíve Baracka Obamu. Podľa Hura by však nebolo opodstatnené začať vo veci trestné stíhanie. Biden je v správe opísaný ako "priateľský starší muž so zlou pamäťou".



Nahnevaný Biden v reakcii vyhlásil že "jeho pamäť je v poriadku" a ohradil sa voči tvrdeniu špeciálneho vyšetrovateľa, že si nepamätá ani len dátum smrti svojho syna Beaua.