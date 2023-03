Harrisová oznámila pomoc na zlepšenie postavenia afrických žien

Akkra 30. marca (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v stredu, na záver svojej návštevy Ghany, oznámila pomoc v hodnote vyše miliardy dolárov na zlepšenie ekonomického postavenia žien v Afrike. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AFP.



Z fondu americkej vlády bude vyčlenených 60 miliónov dolárov pre rozvoj africkej digitálnej ekonomiky a ďalších takmer 400 miliónov dolárov zo súkromného sektora pôjde na na podporu preklenutia rodovej nerovnosti v oblasti digitálnych technológií.



"Zlepšenie ekonomického postavenia žien a dievčat nie je len otázkou ľudských práv, spravodlivosti a férovosti – je to aj strategický imperatív, ktorý eliminuje chudobu a podporuje udržateľný ekonomický rast," uviedla Harrisovej kancelária.



Na posilnenie ekonomického postavenia žien v Afrike prispeje súkromný sektor aj ďalšími 528 miliónmi dolárov, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Harrisová už predtým oznámila, že USA majú v úmysle poskytnúť Ghane 139 miliónov dolárov na rozvoj hospodárstva, zdravotníctva, obchodu a kultúry. Ďalších 100 miliónov chcú investovať na podporu prevencie konfliktov a úsilia o stabilizáciu situácie v pobrežných oblastiach západnej Afriky.



Viceprezidentka USA v stredu ukončila návštevu Ghany a odcestovala do Tanzánie, kde sa stretne s tamojšou prezidentkou Samiou Suluhu Hassanovou. Následne odcestuje do Zambie. Ide o súčasť snáh zameraných na posilnenie vplyvu USA v Afrike, kde presadzujú svoje vlastné záujmy Čína a Rusko.



Harrisová v utorok počas návštevy hlavného mesta Ghany Akkra pripomenula hrôzy niekdajšieho obchodu s otrokmi, ktoré podľa jej slov nesmú zostať zabudnuté. Takisto žiadala viac investícií do vývoja inovácií v afrických krajinách.